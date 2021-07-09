快訊／新北何時微解封？　侯友宜揭3準則：7／19進行第二階段評估

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心8日宣布713微解封，新北市長侯友宜9日強調目前維持現狀，並以管制為原則，放寬為例外，以戶外為優先。副市長劉和然批評，中央公佈標準前後矛盾，室內五人及上學被禁止，但卻開放部分場館及電影院，這對民眾來說邏輯不通，各部會應該統一彙整，新北市將於7／19進行第二階段評估。

劉和然指出，以新北市為例，中央公布至此時已經召開四次內部會議，希望中央要有承擔的精神、解決問題的態度。雙北的疫情最為嚴峻，在微解封的過程中一定會審慎面對，且一定分階段、分梯次，將在12日、19日公布下一波開放項目。

侯友宜指出，很多地方業者和管理單位都很難遵守中央指引，執行上會有落差也會產生比較性，但是在執行面需要有一致性標準，因此，三期警戒期間，新北市餐飲、市場夜市、小吃店仍不開放內用、一律採外帶。此外，博物館及藝文園區室內空間不開放，戶外空間開放圓容留人數40％，圖書館、電影院、藝文中心、操場、國民運動中心供有場館仍關閉，且一定是最後開放。

侯友宜強調，北農、環南等個案中仍有新增確診者，隱形傳播鏈仍存在於社區中，面對社區感染疑慮，再放寬過程中必須謹慎面對，以及疫苗接種率全台都不夠高，新北市仍是重災區，剛從三位數降到雙位數，不能掉以輕心。



侯友宜接著說明不開放的原因，一、仍有隱形傳播鏈：新北是重災區，雙北仍有隱形社區傳播鏈，環南市場未清理完畢，不明感染源未處理完，疫情上必須更謹慎嚴格看待，尊重其他縣市做法，但面對疫情，新北還是要嚴肅面對。

二、中央指引執行面難做到中央公布的指引，經過實際討論，很多地方業者和管理單位做不到，會有比較性，但是在執行面需要有一至性的標準，執行面做不到就不開放。

三、全台疫苗覆蓋率不夠：目前疫苗施打覆蓋率仍不足，新北目前還是疫區的重災區，要謹慎以對、步步為營，絕不能冒進，所以我們將採取，分階段、分梯次，視狀況調整策略。這段時間受影響業者真的辛苦了，但還是希望能共體時艱，所有人面對疫情，繼續保持低度活動，讓疫情更穩定之後，大家才能回到新型態安全生活。

四、餐廳不開放內用：新北市以維持警戒三級為標準，管制為原則，放寬為例外，以戶外為優先。除博物館、藝文園區、開放型風景區，人數降載、開放戶外，其他一律不開放。

侯友宜強調，新北還是以防疫為優先、請大家共體時艱。我們會分階段、分梯次開放，隨時做滾動式檢討。副市長劉和然補充，將於19日檢討、更新措施。