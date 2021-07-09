森林遊樂區解放！棲蘭+明池「吃住交通」新規定一次看

▲▼7/13起棲蘭森林遊樂區（上圖）總量管制365人、明池森林遊樂區307人。（圖／森林保育處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

配合中央流行疫情指揮中心於110年7月8日宣布適度鬆綁部份警戒措施，退輔會榮民森林保育事業管理處所轄棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區，將於7月13日有條件重新開園，但棲蘭總量管制365人、明池307人。另神木園區因100線林道持續封閉，暫不開放。

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退輔會榮民森林保育事業管理處表示，棲蘭及明池森林遊樂區重新開園各項管制措施如下，請民眾遵守配合，後續視中央流行疫情指揮中心發佈的最新資訊進行滾動式調整，相關資訊可至力麗馬告生態園區官網（https://makauy.lealeahotel.com/news/）或撥打園區電話03-9809777詢問。

1.入園管控：兩園區每日入園人數降載至4成，棲蘭365人、明池307人，到達人數上限後，採一進一出，並於台七線沿途電子看板公告通知民眾暫緩前往；亦同步發布於FB粉絲頁。

2.住宿： 開放5成住宿率，每間客房以住宿4人為限。3.餐廳：可選擇內用或外帶餐盒，內用方式如下：

(1)早餐：同住房客為單位1桌，並採梅花座形式，各桌間隔1.5公尺。取餐均需配戴口罩及手套，提供一次性餐具。

(2)午餐、晚餐：預約分梯次入場，僅提供個人套餐，不提供合菜。

4.車輛接駁：每班次僅載運9人（含司機）。

5.室內展館、販賣小舖、園區導覽活動仍暫停開放。