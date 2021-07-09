客製蛋糕寫滿「波羅蜜心經」！1萬網友大讚：吃了法力大增

▲蛋糕上面寫滿波羅蜜心經。（圖／爆廢公社二館）

實習記者陳培鈞／綜合報導

不論慶生或喜宴，許多人都會用蛋糕來慶祝，有些店家會依據客人需求來製作蛋糕。一名女網友即分享一張蛋糕照片，上面寫滿經文，讓她哭笑不得問大家「告訴我你們吃不吃的下去？」吸引1萬人按讚，還有人笑回「吃了法力大增」。

一名女網友在「爆廢公社二館」貼出一張照片，只見蛋糕上層滿白色鮮奶油，上面還寫滿了波羅蜜心經，就連蛋糕四周也寫了經文，再配上金色紙盒，看起來相當莊嚴、儀式感十足。原PO哭笑不得地說，「告訴我你們吃不吃的下去？我是無法，就算送給媽媽也是可能繼續供著唸經。」

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▲網友貼出的店家ig。（圖／爆廢公社二館）

網友看了紛紛大讚蛋糕師傅很強，「這個師傅是不是在做蛋糕的時候心情特別平靜」、「這個蛋糕師傅好厲害，後來師傅出家了嗎？」、「吃了法力大增」、「這個師傅是不是在做蛋糕的時候心情特別平靜」、「翻譯蒟蒻進階版=翻譯蛋糕」、「請問是收蛋糕的人欠超度嗎」。

更有人貼出商家ig大讚，「推這間哈哈哈」，也有眼尖網友發現有錯字，打趣地說，「我只覺得，蛋糕師傅弄上面字的時候，一定覺得很賭爛」、「哎呀！糟糕，有錯字」、「等等...有漏字、寫錯要重寫啊」、「太累了吧」。

其實日本大阪一間蛋糕店，也曾收到客人要求，訂製一款「般若波羅蜜多心經蛋糕」，要送給女友當生日禮物，店長花了整整2小時才完成，並將成品上傳推特，網友看了都不認為收到的人會喜歡，還紛紛留言，「吃完立地成佛」、「施主還活著嗎」、「這個吃完感覺都被超渡了」、「這是要插蠟燭好還是插香好？」、「還是他就想超渡女友？」。