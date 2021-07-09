15%孕婦接種！疫苗最新統計曝光　預約AZ下週先開打

▲全國最新疫苗覆蓋率與施打狀況。（點圖可放大／衛福部提供）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文日前指示7月底前要完成25％的疫苗覆蓋率，根據衛福部最新統計資料顯示，目前已有274.1萬人（11.45％）施打1劑，18萬孕婦部分已有2.7萬人（15%）完成接種。此外，隨著AZ疫苗到貨，指揮中心宣布8日起開放全國第9類、第10類對象登記，並於7月16日開放接種。

根據統計，「第一類」醫事人員50.8萬人接種、接種率89.1％；「第二類」中央及地方政府防疫人員 17萬人接種、接種率86.4％；「第三類」高接觸風險第一線工作人員6.5萬人接種、接種率66.3％。；「第四類」因特殊情形需要出國者0.1萬人接種、接種率67.8%。

「第五類」機構、社福照顧系統之人員及其受照顧者與洗腎患者31.8萬人接種、接種率54.8%；「第六類」75歲以上長者83.6萬人接種、55.7％；孕婦2.7萬人接種、接種率15％；「第七類」維持國家安全及社會機能正常運作者 13.7萬人接種、接種率21.1％；「第八類」65歲-74歲26.1萬人接種、接種率13.1％。

全國正逐步擴大疫苗施打，由行政院政務委員唐鳳規畫的疫苗預約系統也開放登記。原本預計看試辦情況，於13日再開放全國第9類、第10類對象登記，不過，中央流行疫情指揮中心8日宣布提前，即日起開放全國第9類、第10類對象登記，並於7月16日開放接種。

唐鳳8日也表示，在系統勾選AZ疫苗者，且符合年齡資格的民眾，將會收到第一批1922的簡詢通知，在收到簡訊後，可以儘快進行預約接種。

對於搶先登記的一般民眾，唐鳳強調，8日上午10時疫苗預約系統已經在全國範圍之內進行正式營運，在前2天已經做過意願登記的民眾，紀錄都是保留的，不需要特別重新登記。

▼疫苗接種對象順序。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）

▼行政院疫苗施打意願登記與預約系統，供第9、10類順位的人登記。（圖／行政院提供，下同）