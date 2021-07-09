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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

712微解封「想唱KTV？」　一張圖告訴你30個場所仍關閉

▲▼0708三級警戒延長仍須關閉之場所。（圖／指揮中心提供）

▲三級警戒延長至7月26日關閉之場所。（圖／指揮中心提供）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（8日）宣布，全國第3級警戒延到7月26日，但適度鬆綁，除餐飲場所可內用，還開放電影院、室內外運動場館、遊樂園及國內9人以下旅行團等。不過，KTV、保齡球館、撞球場、釣蝦場、桌遊場所等30個場所仍維持關閉。

指揮中心同意7月12日後可有條件適度放寬管制，在餐飲業部分，包含餐廳、夜市、美食街、美食區等，在確保防疫情形下，實施用餐梅花座、架設隔板與進行時間管制等，將有條件開放內用。此外，美術館、博物館、電影院等場所也首次開放。

不過，包含歌廳、舞廳、酒店、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、健身休閒中心、保齡球館、撞球場、電子遊戲場、釣蝦場、桌遊場所及其他類似場所皆仍維持三級警戒「關閉」狀態。

三級警戒延長仍須關閉之場所：

(一) 休閒娛樂場所：
歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、自助選物販賣機營業場所、釣蝦場、桌遊場所及其他類似場所。

(二) 教育學習場域：
社區大學、樂齡學習中心、訓練班(駕訓班除外)、K書中心等其他類似場所。

(三) 觀展觀賽場所：
會展場館、游泳池等其他類似場所。

適度鬆綁措施：

(一) 有條件鬆綁對象（地方政府得視防疫需要因時因地調整）：

1. 戶外：國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班。
2. 室內：美術館、博物館、電影院、表演場館(無觀眾)、社教機構、文化中心。
3. 室內外運動場館(游泳池除外)、高爾夫球場。
4. 餐飮場所(餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場 美食街、美食區等)符合指揮中心指引得內用。
5. 國內小型旅行團(9人以下)、劇組拍攝。

(二) 上述鬆綁須遵照通案性原則及主管機關指引：

1. 實聯制、出入口管制、人流管控降載。
2. 維持社交距離，除飮食外，全程戴口罩。
3. 員工人員健康管理、確診事件即時應變。

▼三級延長適度鬆綁。（圖／指揮中心提供）

▲▼ 三級延長適度鬆綁。（圖／指揮中心提供）

▼三級警戒延長，相關場域適度鬆綁措施帶你一次看懂。

▲▼0708各行各業指引。（圖／指揮中心提供）

【飲食、百貨、市場】

▲▼0708餐飲業防疫管理措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼0708餐飲業防疫管理措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼0708餐飲業防疫管理措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼0708百貨賣場防疫管理措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼0708百貨賣場防疫管理措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼0708傳統市場及夜市防疫管理措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼0708傳統市場及夜市防疫管理措施。（圖／指揮中心提供）

【交通運輸】

▲▼國道服務區、省道休息站用餐管制。（圖／指揮中心提供）

▲▼有條件放寬台鐵、高鐵內用。（圖／指揮中心提供）

▲▼駕訓班放寬授課。（圖／指揮中心提供）

▲▼國家風景區有條件開放。（圖／指揮中心提供）

【娛樂展演】

▲▼0708文藝場館防疫措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼0708文藝場館防疫措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼0708文藝場館防疫措施。（圖／指揮中心提供）▲0708拍攝防疫管理措施。（圖／指揮中心提供）

【休閒觀光旅遊】

▲▼0708國家公園管制。（圖／指揮中心提供）

▲▼0708森林育樂場域及植物園管制措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼休閒農場防疫管理措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼觀光遊樂區有條件開放。（圖／指揮中心提供）

▲▼國家風景區有條件開放。（圖／指揮中心提供）

【學習教育、運動】

▲▼0708教育部適度放寬措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼0708教育部適度放寬措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼0708教育部適度放寬措施。（圖／指揮中心提供）

【宗教集會】

▲▼0708宗教場所有條件開放。（圖／指揮中心提供）

▲▼全國人民團體、合作社放寬會議措施。（圖／指揮中心提供）

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