白宮秀台灣國旗卻無預警刪文？　外交部已請駐美代表處採取行動

▲美國白宮防疫小組發文中秀出台灣國旗，卻在2天內火速刪文。（圖／翻攝自白宮疫情應變小組推特／@WHCOVIDResponse）



記者陶本和／台北報導

美國日前援台250萬劑莫德納疫苗，白宮在推特上發文，直接提及台灣外，也秀出中華民國國旗，但不到兩天該文卻悄悄刪除。對此，外交部8日表示，由於媒體有不同解讀，已經請駐美代表處提醒美方。

美國政府近期致力於捐贈疫苗，其中也包含贈與台灣的250萬劑莫德納疫苗，白宮新冠疫情應變小組（White House COVID-19 Response Team）於6日透過推特發文，美國目前運送共4000萬劑疫苗到世界多國，除了明言提及台灣之外，附圖更直接秀出中華民國國旗，沒想到不到2天，此篇貼文就已悄悄刪除。

對於貼文被刪除一事，外交部表示，對於該推文遭刪除的原因，由於媒體已有不同解讀，外交部已請駐美國代表處提醒美方，勿因移除相關推文而引起各界不必要的揣測或誤解。

外交部強調，台美關係長期緊密友好，近年來在雙方共同努力下，台美互信得以不斷提升，在拜登（Joe Biden）政府上任以來，持續展現對台灣的強勁支持，更在我國政府與人民全力抗疫之際，及時伸出援手，捐贈我國250萬劑疫苗，雙方將在既有的良好基礎上，持續與美國密切合作，穩健深化台美合作夥伴關係。