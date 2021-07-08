「低智商官員出的餿主意」　賴士葆批中央疫苗預約系統戲弄全民

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

由行政院政委唐鳳操刀的疫苗接種預約平台即將上路，昨開放意願登記，對此，國民黨立委賴士葆指出，162萬人完成意願登記，事實上只有5178人可以預約注射，「不知道是哪個低智商的官員做出的疫苗預約系統的決策來戲弄全民？」

唐鳳設計的疫苗意願登記系統昨天啟動，一天就有逾百萬人登記，賴士葆指出，不符合資格的也能登記，符合資格的卻未能登記成功，而且拿到的號碼跟將來的接種順序無關。「千萬民眾焦慮的等待疫苗，於是官員想出餿主意，設計疫苗接種預約平台讓民眾充滿想像，有期待、有盼望。」

賴士葆比喻，意願登記的作法像施打安慰劑，事實上對病情沒有幫助，但是心理上至少可以產生假象，有療癒的效果，「政府沒有辦法採購足額的疫苗，只好這樣荒腔走板的虛應故事，但是愚弄百姓的事情只會累積更多的民怨！」

賴士葆指出，9月底左右可能可以有鴻海、台積電及慈濟等捐贈的1500萬劑BNT疫苗分批陸續來台，如果當時衛福部長陳時中不要用意識形態來阻擋，可望在2021年第一季交貨BNT疫苗，「七百多條人命就不會枉死，至今沒有任何官員為此負責。」

▼中央推出公費疫苗預約平台。（圖／翻攝疫苗預約系統官網）