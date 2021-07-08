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黃珊珊曝找好場地…陳時中堅持環南　「我一頭霧水站著怎開會」　

▲▼柯文哲視察北市環南市場。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲視察北市環南市場。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲7日表示，原以為2日去環南市場是要與衛福部長陳時中開會，到了現場才發現被設局，不過指揮中心醫療應變組副組長王必勝說，一開始就是講記者會。對此，台北市副市長黃珊珊8日在記者會上還原事發經過，並指出她都找好場地，但陳時中堅持要在環南市場，站著講就好。

黃珊珊表示，9點45分接到陳部長的電話，同時把電話交給市長，陳部長說11點多要去環南市場成立聯合指揮所，當時約定11點一起開會討論，由北市負責場地，陳部長表示重點就是展現雙方的態度、中央地方願意一起合作，市長也首肯並責令她趕快找適合的場所。

黃珊珊指出，她第一時間聯絡民政局，相關環南市場早上她已經去過，沒會議室可以開，於是她就找了萬華區公所12樓禮堂作為會議場地，也要求區長先準備好場地，因為陳部長說之後跟農委會主委陳吉仲聯絡，因此，她9點57分接到陳吉仲的電話，也親自告訴陳吉仲約好萬華區公所12樓會議室來開會，並把區公所地址傳給陳吉仲。

黃珊珊說明，北市府的規劃就是部長要來跟他們討論，成立聯合前進指揮所的相關細節，所以借了會議室要來討論，後來王必勝在10點多有發簡訊說場地簡單一點好了，她告訴王必勝有找好區公所的場地，王必勝則說指揮官堅持要去環南市場的現場，站著講就好，「當時我還一頭霧水，站著講，怎麼開會啊？重點是他既然堅持，那我就回說好」，後來產發局接到中部辦公室說希望協助環南市場場地，協助現場。

黃珊珊提到，她得到的訊息是，一開始就是要開會討論，所以借了場地，也通知陳吉仲，後來接到王必勝訊息說只要在環南市場就好，而且是站著講就可以了，「這一點我們也是有點錯愕」，當天本來以為是要兩方坐下來討論，的確事態嚴重，想跟中央說明處理的細節，不過當天開完記者會後，可能因為一下子就一哄而散，所以第二天才真正跟王必勝坐下來討論北市府接下來執行的細節。

對於柯文哲應該知道相關部會都會派人來，為什麼還說不曉得經濟部、農委會也有人到現場，黃珊珊回應，從頭到尾都是跟市長報告要到萬華區的禮堂開會，後來有通知對方要在環南市場站著說，所以才會發說市場直接去現場，「我們當時也不知道為什麼一定要到現場站著說，所以不是市長事先知道，因為市長被我們通知的一直都是要去開會」。

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