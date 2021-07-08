繼校正回歸後再創「微解封」！鄉民苦笑猜下一步：二級ProMax？

▲7月13日開始電影院也開放。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

三級警戒再延長2周到7月26日，不過有部分規定鬆綁，指揮中心稱呼這是「微解封」，有網友好奇，繼先前的校正回歸、強化三級，現在又出現微解封，每次這些新創名詞一曝光都引發討論，下次又會出現哪些新詞？

原PO在PTT表示，他對於政府自創名詞的行為感到疑惑，由於以前沒聽說過這些詞彙，民眾多少會有疑慮，像是先前的校正回歸就引起諸多爭議，不過最讓他難以接受的還是規定不明確，「規定五人才算群聚，四人打麻將算違法，上班可以不算群聚，現在放行九人出遊。」

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▲微解封規定。（圖／指揮中心提供）

原PO認為指揮中心的防疫的指引過於繁瑣混亂，雖然是為了保有政策微調的彈性空間，但對於人數的規定標準太模糊，使得民眾常常會混淆，「這根本亂七八糟阿！」還有先前堅持不升四級，反而創了「強化三級」的名稱，也讓原PO哭笑不得，忍不住猜想下一次指揮中心又會宣布什麼自創名詞。

底下留言無奈猜測，指揮中心下一步可能會宣布這些新詞，「二級ProMax阿」、「弱化三級吧」、「微爆發」、「準解封」、「同心圓熱區圍堵冷區殲滅口袋戰術焦土戰術關門打狗」、「覺醒解封、量子解封」、「看好了世界，台灣自創名詞領先全球。」