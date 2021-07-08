　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東刑警隊長索賄黑幕曝！要吹哨者給2成檢舉獎金...怕被曝光同意

▲屏東地檢署 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東地檢署 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣刑警大隊邱姓前隊長，獲悉民眾甲先前檢舉賄選一案檢方已起訴，可先領取80萬元檢舉獎金，竟向對方索取2成款項，屏東地檢署獲報指揮廉政署等單位查獲，檢方8日依貪汙罪起訴，但以他坦認犯行，建請法官減輕其刑。而邱遭檢方收押禁見後，縣警局隨即召開考績會將他記兩大過免職。

起訴書說，邱姓前隊長，於2018年11月間擔任某警警分局偵查隊副隊長，受理甲男（另為職權不起訴處分）檢舉107年度地方公職人員選舉之A候選人賄選案件，知悉檢舉人檢舉賄選案件經提起公訴者，可依「鼓勵檢舉賄選要點」請領檢舉獎金。

邱男於2019年9月10日某時，在甲男住處前利用將請領檢舉獎金之切結書及相關文件予甲男簽署之際，向甲男表示欲索取檢舉獎金之2成，作為其協助甲男請領檢舉獎金等職務上行為之對價，甲男考量恐遭曝光檢舉人身分及順利請領賄選案件之檢舉獎金，乃基於不違背職務上行為期約、交付賄賂之犯意而當場應允之，雙方期約上開賄選案件檢舉獎金之2成作為賄賂款項。

他2020年8月間，他調任縣警局刑大某隊隊長，於202年3月12日以LINE通知甲男，表示80萬元檢舉獎金已核撥，雙方議定於同18日8時30分，在他的住處碰面。由他駕車搭載甲男先前往屏縣警局，途中雙方再次確認以檢舉獎金之2成作為賄賂款項。

渠等抵達縣警局後，他改駕駛縣警局偵防車搭載甲男，先於同日9時58分許至地檢署領取賄選案件檢舉獎金80萬元之｢臺灣銀行支票｣後，旋於同日10時49分許，搭載甲男至臺灣銀行某分行，甲男臨櫃兌領該支票後，於同日11時39分許在搭乘上開偵防車返回住處途中，將16萬元之賄款置入牛皮紙信封內並置於該偵防車中央扶手區。

他載甲男於其住處下車後，並未停留或前往其他處所，直接駕駛偵防車返回縣警局，因南調組廉政官已接獲情資並沿途跟蒐他所駕駛偵防車，為免車行過程中攔查致生危險，終於同日12時19分許，他駕駛偵防車抵達縣警局停車場後，被廉政官會同縣警局人員協助逮捕，並會同縣警局督察科人員，以現行犯逮捕，並當場自其身上查扣16萬元現金賄款。

檢察官起訴並以他於偵查中坦認有職務上行為收受16萬元賄款犯行，顯有悛悔之意，若其於法院審理終結前，仍坦認犯行，請依貪污治罪條例第8條第2項前段規定，減輕其刑。另自其身上查扣之16萬元賄賂款項，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收之。

►Her今天推出「可水洗抑菌彈力QQ枕」

ET快訊
「餐飲業防疫措施」出爐：內用需隔板、自助餐要有專人服務
柯文哲被設局？媒體LINE群組稱「市長出席記者會」　北市府回
夜市、百貨指引出爐！禁邊走邊吃　顧客不得自助取餐
國旅回來了！樂園玩設施要「先預約」　風景區16時後禁入
連續13天壓制雙位數「就等雙北+0」　本土確診地圖出爐
可以拜拜了！宗教場所「有條件開放」　公祭、中元普渡暫不開放
712微解封「敢看電影、健身嗎」　網喊看爆黑寡婦...但1場
校園操場開放！教育場館微解封出爐　體育館禁淋浴
國家公園「以停車場40%管制」　山屋、墾丁沙灘仍暫停開放
快訊／日本贈台113萬劑AZ疫苗來了　14:20降落桃園機場
電影院禁飲食、梅花座！微解封指引出爐　藝文場館鬆綁條件一次看
快訊／2.4萬元以上全職勞工看過來！　可領1萬元條件曝
一張圖看20個場所微解封！餐廳開放內用　國內旅行9人以下都O
快訊／今增3死　60歲男住院一個月後往生
日本第二批AZ疫苗113萬劑今抵台！陳時中再次感謝：最快速度
今增18例本土「剩2縣市有病例」　北市12例最多
快訊／陳時中：三級延長726！維持11項警戒措施　20個場所
快訊／今增18例本土「警戒以來最低」另增3死
LIVE／三級延長「微解封指引」出爐　陳時中最新說明
別再喊台日友好！日本親友曝「贈台AZ原因」　他嘆：國與國沒友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑受疫情影響！大安區韓式餐廳週轉不過來　韓籍老闆想不開輕生

人夫爽喊：外面的女人都是過往雲煙！豬隊友一句話　讓他慘敗露餡

屏東刑警隊長索賄黑幕曝！要吹哨者給2成檢舉獎金...怕被曝光同意

喬友惡火4死！檢警消重回現場勘驗　旅館老闆喊冤：被下封口令

快訊／南投男「30公尺高橋上墜溪床」！全身骨折頭部重創亡

部隊盛傳他和嫂子一夜情！綠光上士菸燙中士　嗆：提你頭見廠長

快訊／北市40歲男租屋處輕生！房東聯繫不上　破門一見嚇傻

年輕妹和男友吵架！日月潭連傳2女輕生和失蹤　 警動員搶命

14歲被遺棄又遭重大車禍　孤兒網路叫賣「加大增粗」法國鱷魚膏

恐怖建築師愛玩生存遊戲！街頭練靶射貓鉛彈碎鼻樑　無良下場曝

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

平板車四輪全爆「硬開高速公路」　冒出白色濃煙！網怒：破壞路面

同住家人無法打疫苗、醫護沒紓困　工會理事長：拿命抗疫不偉大嗎？

士林火鍋店員工全是「罕病患者」　侏儒症店長改賣水餃度疫情危機

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

疑受疫情影響！大安區韓式餐廳週轉不過來　韓籍老闆想不開輕生

人夫爽喊：外面的女人都是過往雲煙！豬隊友一句話　讓他慘敗露餡

屏東刑警隊長索賄黑幕曝！要吹哨者給2成檢舉獎金...怕被曝光同意

喬友惡火4死！檢警消重回現場勘驗　旅館老闆喊冤：被下封口令

快訊／南投男「30公尺高橋上墜溪床」！全身骨折頭部重創亡

部隊盛傳他和嫂子一夜情！綠光上士菸燙中士　嗆：提你頭見廠長

快訊／北市40歲男租屋處輕生！房東聯繫不上　破門一見嚇傻

年輕妹和男友吵架！日月潭連傳2女輕生和失蹤　 警動員搶命

14歲被遺棄又遭重大車禍　孤兒網路叫賣「加大增粗」法國鱷魚膏

恐怖建築師愛玩生存遊戲！街頭練靶射貓鉛彈碎鼻樑　無良下場曝

疑受疫情影響！大安區韓式餐廳週轉不過來　韓籍老闆想不開輕生

「餐飲業防疫管理措施」出爐：內用需隔板、自助餐要有專人服務

柯文哲被設局？媒體LINE群組稱「市長出席記者會」　北市府回應了

夜市、百貨微解封指引出爐！禁邊走邊吃、顧客不得自助取餐

712微解封！鄉民見1狀況酸爆「不降級沒肩膀」：指揮官你真的很敢

國旅小確幸回來了！樂園玩設施要「先預約」　景區16時後禁止進入

配息率前10大ETF出爐！　年化配息率最高4.8%

喬友4死綠批王惠美「火場個人秀」　縣府回擊：勿淪口水戰

流氓律師CP戲外放閃！宋仲基隔離ing　義氣外送咖啡給全汝彬

三星Galaxy S21系列傳將推「多款新色」！有望升級1TB RAM

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

社會熱門新聞

北市熱心警打AZ後猝死　48歲不菸不酒

小琉球比基尼辣妹無罩解封！南半球波濤湧屁股蛋浮海

極樂疫苗團！　小姐伴遊5天行情價曝

快訊／北市警無故未到班！陳屍三重住處

爆乳長髮妹PO網　老司機開門驚喊：阿娘喂

高雄物流倉庫火警　老闆心痛癱坐在地：去了…

即／台中女墜橋輕生　意識模糊送醫搶救

女騎士倒地等救援　遭粗心計程車輾斃

22歲女行員騎車上班　慘遭砂石車輾壓命危

即／台南東區大樓起火　住戶睡夢中驚醒

即／遭迴轉砂石車猛撞！女騎士捲入車底命危

83歲vs.38歲　翁超連結女體...長照級日常：來走走

晨運民眾路跑澄清湖　驚見男屍

即／北市1男租屋處輕生！房東破門一見嚇傻

更多熱門

相關新聞

17創辦人挨告背信　黃立成堂弟捲入

17創辦人挨告背信　黃立成堂弟捲入

曾與藝人黃立成共創《17》直播的陳泰元，4年前另開「柯賓漢公司」研發虛擬貨幣「柯幣」，曾被科技部部長點名為獨角獸潛力股，但卻在不到1年時間內，鬧出經營權糾紛，陳泰元遭投資人解除董事長職務，辦公室門禁卡也被銷磁，雙方為此翻臉互控背信、妨害自由，連黃立成堂弟黃立安也捲入，最後全案不起訴。

薩爾瓦多在野黨資產遭檢扣押　允追遭挪用台灣捐款

薩爾瓦多在野黨資產遭檢扣押　允追遭挪用台灣捐款

「屏東農產會沾染病毒」　檢追查假訊息

「屏東農產會沾染病毒」　檢追查假訊息

竹縣女議員鄭昱芸詐助理費22萬　學歷太閃檢方求重判

竹縣女議員鄭昱芸詐助理費22萬　學歷太閃檢方求重判

私菸案吳宗憲判刑10年4月　關鍵理由曝光

私菸案吳宗憲判刑10年4月　關鍵理由曝光

關鍵字：

屏東縣警局刑警隊隊長解職貪汙屏東地檢署

讀者迴響

熱門新聞

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封指引出爐

712後微解封！餐廳可內用　電影院、博物館也開放

「紓困4.0補助再擴大」對象、條件一次看！

快訊／可以出門玩了！712鬆綁9人以下國內旅行

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

獨／撲滅3大群聚　指揮中心拚726降「二級警戒」

「脫北正妹」近況照讓網友嚇傻

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

獨／三級警戒繼續延長　最新10大管制措施出爐

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

快訊／金希澈、MOMO分手了！

三級警戒726鬆綁　蘇貞昌：警戒延長、適度鬆綁

日媒台北支局長讚「陳時中創2大奇蹟」

「民進黨比國民黨還可怕」　柯文哲：控制媒體到我懷疑自己是共產黨

日媒爆江宏傑「與21歲女偶像親密」

更多

最夯影音

更多
新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善
女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面