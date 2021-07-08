金正恩4個月甩肉20公斤！　專家：錶帶都鬆一圈

▲北韓領導人金正恩先前在5年內暴肥40公斤，身體狀況疑似也出現很多問題。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩身材肥胖，在短短5年內暴肥40公斤，因此也經常被懷疑身體是否出現狀況。南韓國家情報院8日就表示，根據國會資料，金正恩在2~6月的4個月內就瘦了10到20公斤，似乎是蓄意減肥，而非生病。事實上，從北韓近期公開的照片就可以看出，金正恩體內明顯變得沒有這麼擁腫了。

根據《時事通信社》報導，南韓國情院（國家情報院）8日表示，北韓領導人金正恩在近4個月內爆瘦了10至20公斤，但是並沒有影響身體健康，仍在正常執政。據悉，儘管主持長達數小時的黨內會議，但是金正恩的步伐與體態看起來都沒有任何問題。

國情院表示，金正恩應該不是生病才會瘦下來，而是蓄意減肥維持體重。不僅如此，有分析指出，金正恩手錶的皮製錶帶可以看出來空了圈，是肉眼可見的「瘦身成功」。

另一方面，國情院也指出，目前仍然無法掌握北韓當地的新冠疫情與疫苗確保情況。北韓預計睽違4個月重啟與中國邊境的交易。據了解，北韓國內的空軍機場雖然已經轉為貨物運輸據點使用，但是整體消毒設備仍然不夠完善。

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