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快訊／侯友宜：1.2萬幼兒園、課照中心教職員今開打疫苗

▲幼兒園、課照中心教職員今開打疫苗。（圖／市府提供）

▲幼兒園、課照中心教職員今開打疫苗。（圖／市府提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市獲配發11,900劑疫苗提供幼兒園及兒童課後照顧中心教職員工施打，8日開打並預定於12日完成，市長侯友宜今日到恩主公醫院關心疫苗施打狀況後表示，本次施打對象為幼兒園教職員工1萬1,692人，以及兒童課後照顧中心208人，人數為全國最多。

侯友宜表示，為守護教職員工及孩子健康，教育局接獲中央配發通知時立即規劃時程、人力及場地等相關措施，同時製作注意事項讓施打人員參考，新北市由上到下展現防疫一條心，讓疫苗施打順利展開。

教育局表示，考量多數私立幼兒園未有暑假，在7月後持續提供家長送托服務，而兒童課後照顧服務中心為提供家長暑假期間照子女需求，所以讓這些服務人員列為優先施打對象，間接保護幼兒及學生。

新北市幼兒園及兒童課後照顧中心的疫苗接種，安排在6所專責醫院分流施打，分別為醫療財團法人徐元智醫藥基金會亞東紀念醫院、行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院、新北市立土城醫院、佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院(施打場地為雙和靜思堂)、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬偕醫院(施打場地為新市國小)及新北市立聯合醫院(施打場地為二重國小)等醫院。

▲幼兒園、課照中心教職員今開打疫苗。（圖／市府提供）

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