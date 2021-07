快訊／美國駐巴格達大使館遭飛彈襲擊！　當地警報大響　

▲美國駐伊拉克巴格達大使館。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

根據《路透社》報導,伊拉克安全部門消息指出,位在巴格達安全綠區的美國大使館遭兩枚飛彈攻擊,目前無傷亡傳出。

伊拉克安全部門消息人士透露,位在巴格達維安嚴密綠區(Green Zone)內的美國大使館在當地時間7日清晨遭兩枚飛彈襲擊,其中一枚被大使館內的反飛彈系統攔截,另外一枚飛彈則落在周圍地區。

消息人士表示,當時大使館警鈴大響,附近的其他外國使館也同樣保持警戒,目前無傷亡消息傳出。

Iraqi security sources confirm rocket attack tonight. This intense escalation coincides with reports about visit of the commander of #Iran's IRGC's Intelligence Organization Hossein Taeb to #Iraq, where he met with the militias. That's important.https://t.co/CLmZ68B91E