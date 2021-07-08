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快訊／美國駐巴格達大使館遭飛彈襲擊！　當地警報大響　

▲▼美國駐伊拉克巴格達大使館。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國駐伊拉克巴格達大使館。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

根據《路透社》報導，伊拉克安全部門消息指出，位在巴格達安全綠區的美國大使館遭兩枚飛彈攻擊，目前無傷亡傳出。

伊拉克安全部門消息人士透露，位在巴格達維安嚴密綠區（Green Zone）內的美國大使館在當地時間7日清晨遭兩枚飛彈襲擊，其中一枚被大使館內的反飛彈系統攔截，另外一枚飛彈則落在周圍地區。

消息人士表示，當時大使館警鈴大響，附近的其他外國使館也同樣保持警戒，目前無傷亡消息傳出。

《路透社》指出，美國和伊拉克官員7日表示，過去24小時內駐伊拉克和敘利亞的美國外交機構、軍隊遭到三次飛彈和無人機攻擊，其中14枚飛彈集中在美國與其他國際部隊駐紮的阿薩德空軍基地 （Al Asad Airbase），造成兩名美軍受傷。

目前沒有人出面對這些襲擊負責，但分析人士認為，這是伊朗支持的民兵組織所採取的報復行動。美國總統拜登6月下令對伊拉克和敘利亞邊境發動空襲，造成與伊朗結盟的伊拉克民兵組織4人死亡，該組織當時誓言會採取報復。

 
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