日女打輝瑞疫苗死亡！　首例評斷「無法否定因果關係」

▲日本一名80歲女性接種輝瑞疫苗7天後死亡。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者楊明珠東京7日專電

日本厚生勞動省（衛生福利部）專家會議今天開會討論有關一名8旬女性接種美國輝瑞疫苗後死亡一事，專家報告首度指出，不能否定與接種疫苗的因果關係。

日本讀賣新聞報導，厚生勞動省表示，一名80歲女性5月20日接種美國大藥廠輝瑞（Pfizer）製疫苗後出現血小板減少症狀，27日死亡。這名女性有關節炎等舊疾。

厚生勞動省專家會議今天開會討論此事。有關這名女性出現血小板減少症狀，專家的報告指出，有可能是受到舊疾或治療藥物影響，但也無法否定疫苗是誘因的可能性。

接種輝瑞疫苗後死亡案例，截至本月2日為止累計554人，但專家做出「無法否定因果關係」的報告則是首見。

接種美國藥廠莫德納（Moderna）疫苗後死亡案例增加一例，合計2例。至於死亡與接種疫苗的因果關係，其中有1例「無法評估」，另一例「正在評估中」。

日本厚生勞動省今天修訂輝瑞與莫德納2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗附加文件，追加記載呼籲民眾注意接種後出現心肌炎或心包膜炎。呼籲民眾若出現胸痛、心悸等症狀的話，要儘速就醫。

有關施打疫苗後出現包膜炎等症狀，美國疾病管制暨預防中心（CDC）今年6月呼籲民眾要注意。

日本時事社報導，厚生勞動省專家會議指出，接種疫苗產生副作用的情形當中，出現嚴重過敏反應（anaphylaxis）案例，截至6月27日為止的報告件數顯示，美國輝瑞疫苗每100萬劑當中有7件；美國莫德納疫苗每100萬劑有1件。