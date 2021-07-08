健身房全關！鮮肉教練「工地扛鋼板」賺日薪苦撐：我算幸運了

▲健身教練Sunny因疫情影響工作，轉而到工地打工賺日薪。（圖／健身教練Sunny授權提供，下同）

記者李佳蓉／採訪報導

每天播放動感音樂，讓學員盡情揮灑汗水、強健體魄的健身房，在5/19宣布全國進入三級警戒後，大門深鎖、熱鬧場景不再。健身教練Sunny也成為疫情下的受害者，靠著每週線上教學2天、領1萬月薪苦撐；但為支付房租及生活費，他選擇到時間彈性的「工地扛鋼板」賺日薪，受訪時苦笑：「我算很幸運了！」而今（8）日行政院宣布將延長3級警戒至7/26，針對室內各營運場所也訂出「微解封」指引，健身房也在其中。

入行僅半年的台中知名連鎖健身房教練Sunny，現年27歲的他練就一身精實肌肉，去年底退役後投入健身產業，原以為能追隨前輩的腳步獲得穩定收入，豈料5月中旬爆發本土疫情，生活全變了調，「宣布三級的下午健身房緊急通知會員和教練來整理私人物品，6點全館關門，想說趁這2個禮拜休息一下，沒想到放這麼久…。」他無奈地說。

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▲Sunny投入健身工作僅半年，受疫情衝擊只能改線上教學。

Sunny受訪時指出，原先靠著底薪加課堂費用，一個月可領40多K，對於新手教練而言相當不錯。但疫情爆發，會員無法上門，公司為了維持營運及照顧員工，仍讓教練分流到健身房進行「線上教學」，或是打雜、整理環境，一週2堂課可以領10K「還不至於餓死」。

為了繳房租、賺取生活費，Sunny在弟弟的介紹下到工地打零工，以勞力賺取每天1100元的薪水，眼看著三級警戒延了又延，他一方面憂心不必要的移動增加家人染疫風險，另一方面工地環境相對單純，「不需要特別技術，前提是你要待得住」。頂著豔陽36度高溫，穿著長褲、頭戴安全帽，扛著厚重鋼板和建築材料，口罩濕濕乾乾，一天得換3個，他苦嘆，「終於知道有多熱」。

▲▼曾是國軍特戰部隊的他，身材相當精壯結實。

工地打工時間彈性，粗重的搬運工作對於練家子的Sunny來說完全不是問題！但因所處環境屬於半戶外，安心吃頓飯都變成一件奢侈的事，他感慨地說：「真的不能怪他們脫下口罩（吃飯），只能盡可能找遮蔽物躲起來吃，還要隨時注意有沒有人拍照檢舉。」

Sunny坦言「這一行不是每個人都願意做！」因得忍著風吹日曬、工作又吃重，都是體力活相當難請人，身邊來打零工者有些也是和自己一樣工作被迫中斷，為了生活只能咬牙苦撐。「我工作8小時領1100，賺的錢和生活費幾乎打平」，但他樂觀地說自己算幸運了，還能因公健身、賺錢！身邊有朋友、同事放起無薪假幾乎失業，只能回家投靠爸媽。

▲疫情重創健身產業，他到工地打工賺取生活費。

到工地打工近3週，Sunny感觸很深，「工地生活在社會上相對底層，但這些阿姨叔叔非常認真生活，在能力所及範圍努力賺錢養家，應獲得更多的尊重。」疫情期間全台灣受影響，餐飲業、服務業最慘烈，相信只要全島共體時艱一定能抗疫成功。他也呼籲，在未解封前大家仍不能鬆懈，待在家裡追劇、打電動、看書舒壓，做好個人防護，相信在不久的將來就能回復以往生活。