驚嚇破表！小貨車紅燈沒煞車追撞大貨車　後斗木頭噴飛險插駕駛　　

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市經國路7日上午發生一起驚險車禍意外，1輛載運木頭的小貨車行經此路段時，未注意前方路口已變紅燈，不慎追撞上前方大貨車，駕駛受困車頭；載運的木頭也噴飛四散，其中1根還插進駕駛座，所幸沒有傷及駕駛；經救援人員搶救後送醫，詳細肇事原因還待警方調查。

▲救援人員先將受困車頭的小貨車駕駛拉出，進行初步包紮後，趕緊送醫救治，所幸沒有生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方調閱監視器後，發現小貨車古姓駕駛（74歲），車上載滿剛裁切下的木頭，行經苗栗市經國路時，古男沒注意前方路口號誌已變為紅燈，直接撞上前方劉姓大貨車駕駛（48歲），導致小貨車車頭嚴重扭曲變形，古男也受困駕駛座上，民眾見狀趕緊報警。

▲▼小貨車追撞力道強大，整輛車車頭扭曲變形，後方1根木頭穿破玻璃，插進駕駛座上方隔板。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，7日上午8時許接獲通報後，立即派遣人員到場處理，抵達時古男卡在駕駛座上動彈不得，後方木頭因撞擊力道強大，還插入駕駛座，且將上方隔板刺破，救援人員花了20分鐘用破壞器材將車體破壞後，才將古男拉出送醫，古男身上多處挫傷，所幸噴飛的木頭沒有造成古男更大傷害。

警方對2人施以酒測後，酒測值皆為零，至於詳細責任歸屬，還須釐清。警方也呼籲用路人，在駕駛車輛時應注意車前狀況，千萬不要疲勞駕車，以免發生危險。

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