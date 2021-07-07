同島一命！行政院顧問鄭宏輝：支援屏東2000件防護衣嚴防Delta

▲鄭宏輝支援屏東2000件防護衣嚴防Delta。（圖／鄭宏輝辦公室提供）

地方中心／屏東報導

屏東驚傳印度變種病毒感染案例，枋山、枋寮、市場三大專案篩檢1萬4千餘人，截至今日累積確診數17名。由於印度變種株的傳染力是傳統病毒株的兩倍，如何第一時間消滅變種疫情成為全台焦點。行政院顧問鄭宏輝表示，防護衣是疫情下最緊缺的物資，為了保護屏東的前線防疫人員，特地前進國境之南捐贈防護衣。

跨越300公里距離，鄭宏輝為屏東帶來一整車2000件防護衣，潘孟安縣長致電表示關心與感謝，防疫工作繁忙，由屏東縣衛生局長施丞貴代表受贈。立法委員周春米表示，收到鄭宏輝來訊時非常感動，第一時間就聯絡縣府衛生局，要將防護衣送到最需要的防疫人員手上，謝謝新竹人的關懷。

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鄭宏輝指出，先前為了苗栗移工群聚事件，與財經網美胡采蘋共同募集了一批防護衣，由他親自送往竹市、竹縣、苗栗。鄭宏輝感嘆，疫情危機也有人性的光亮，因為防護衣是為了竹竹苗募集的，就在竹竹苗工作即將告一段落時，看到了屏東出現印度變種病毒案例，便與募集夥伴胡采蘋等人討論，結果大家都說救人也是救己，同島一命不是說說而已，不只要送去，而且要快，量也要大！

周春米說，看到鄭宏輝親自捐贈防護衣來屏東，也收到柯建銘總召的關心，謝謝來自全台的善意。屏東的印度變種疫情已持續2個禮拜，大規模的篩檢、隔離都在快速地消耗防疫物資儲備，這次收到2000件高等級防護衣，讓物資的調度分配都更有餘裕，屏東縣衛生局一定會將防護衣發放到最需要的人手上，讓新竹人的愛心與屏東人一起守護台灣。

鄭宏輝也說，不論疫情發生在哪裡，我們都要全力支援，要把資源留給最需要的人，台灣人的團結才是對抗病毒最強大的武器。鄭宏輝也表示，自己當了20年義消，深知裝備不足對前線有多麼危險，很高興這次能為台灣付出心力，也謝謝所有捐贈防護衣的人，這些都是最珍貴的人性光亮。