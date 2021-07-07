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「婚姻三機、月中」2擇1　網分兩派吵翻：只能選一樣就別生

▲懷孕,孕婦（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名網友受限於經濟狀況，無法在「婚姻三機」和月子中心中做出選擇。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者周依儒／綜合報導

近來網路流傳「三機救婚姻」，分別為洗碗機、掃地機和烘衣機，不過對經濟沒那麼寬裕的夫妻來說，買了這3項可能就無法負擔其他支出，因此勢必要取捨。日前一名網友就發文詢問，在經濟只能負擔一種的情況下，大家會選擇買「三機」還是在產後住進舒服的月子中心？貼文引起兩派網友熱議。

▲月中、婚姻三機只能擇一。（圖／翻攝自PTT）

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▲月中、婚姻三機只能擇一。（圖／翻攝自PTT）

原PO在PTT發文表示，「錢只夠選擇一種，不能都要的狀況，買烘衣機+掃地機+洗碗機，預算就不夠住月子中心；不買烘衣機+掃地機+洗碗機，就可住月子中心。女孩都怎麼選？是選3機還是月中？」

▲月中、婚姻三機只能擇一。（圖／翻攝自PTT）

▲網友意見分成兩派。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出後立刻引發熱議，一派網友認為三機其實沒這麼必要，在產後能有舒適的環境對產婦幫助很大，「住月子中心，洗衣掃地洗碗都給老公做」、「月中！出來才有體力繼續洗碗掃地曬衣」、「月中，後面這三機可以慢慢存，生小孩頂多2次」、「有時效性，三機不一定要現在買」、「月中啊，生完真的要好好休息」、「月中，三機之後用其他名義慢慢買齊」、「不選月中唸一輩子，不買三機頂多念到買」、「月中，身體重要，其他那種能分期的根本不是問題」、「其他是家中用品，為何能用你的月中取代，做家事不是一個人的責任」。

▲▼清潔,洗衣機,洗碗機,牙刷,馬桶刷,衛生,浴室。（圖／pixabay）

▲不少人用過洗碗機後就回不去了。（圖／pixabay）

不過也有另一派網友持相反意見，「月中爽一月，三機爽十年」、「當然是三機，有小孩後家事根本做不了」、「這些機器真的用過都回不去」、「買三機，有錢再考慮生小孩」、「換一個都出得起的老公」、「全都要大概要30萬，如果家庭連這點閒錢都沒有，建議不要生」、「只能擇一就不適合生小孩了」、「先買三機，存到錢再生小孩」、「月中炫富用的，選實在一點的」、「 三機吧？娘家有後援就可以省月中錢」、「三機買便宜的其實沒多少錢」、「買三機+不生」。

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