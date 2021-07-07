快訊／新北確診足跡公布！2全聯、2市場、1家樂福、文具店

記者羅婉庭／新北報導
中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增40例COVID-19確定病例，分別為39例本土及1例境外移入；另確診個案中新增9例死亡。針對新北市今日新增14例，市長侯友宜公布初步疫調結果。
侯友宜公布今日新增的14名本土案例足跡，包括全聯新莊幸福店(新莊區幸福路)、泰山福泰市場(泰山區福泰街)、北大家樂福(樹林區大雅路)、全聯三峽北大店(樹林區學勤路)、三峽民生市場。
同時，侯友宜說明各行政區新增確診人數，樹林4例，中和3例，永和、新莊、汐止、板橋、蘆洲、泰山、深坑各有1例，9人為家戶感染源，1人感染源尚未查明，累計6585例。
案15219足跡：
6/21 11:50-12:20 全聯新莊幸福店(新莊區幸福路)
6/30 06:59-07:30 泰山福泰市場(泰山區福泰街)
案15220足跡：
7/4 16:00-18:00 北大家樂福(樹林區大雅路)
6/30 16:00-18:00 101文具行北大店(樹林區學成路)
案15222足跡：
7/2 09:30-10:00 全聯三峽北大店(樹林區學勤路)
7/4-7/5 08:00-09:00 三峽民生市場
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