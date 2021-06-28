每周都要PCR戳鼻孔！美女醫曝「很痛」　心疼護理師：這樣生活一年多

▲美女醫師吳欣岱希望「疫苗覆蓋率能快一點衝高」。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱）

記者陳怡靜／綜合報導

祕魯返台的祖孫染上Delta病毒株，引爆屏東12人感染案例。任職於屏東醫院心臟血管外科的美女醫師吳欣岱，即在臉書抒發輪值專責病房的心情，不捨護理師們的辛勞，每天穿著厚重的全身隔離衣，忙著照顧病人之餘，有時還得接受患者的負面情緒，這樣的生活已經持續一年多，而且「每個禮拜都要PCR戳鼻孔，很痛！！！」

吳欣岱時常在臉書發文，分享輪值專責病房的工作內容和生活狀況。今（28）日她即在臉書寫道，「今天是這次輪值專責病房的最後一天了」，確診患者住在負壓隔離病房其實很辛苦，每天只能待在狹窄空間，僅能透過電視新聞、手機的Line群組接收外界資訊，「這個時候資訊的正確性就很重要了。新聞如果報導台灣武漢肺炎死亡率比其他國家高，大家覺得會發生什麼事？」

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她指出，曾有部分患者質問「為什麼不積極治療」，接收到負面消息的患者，會將情緒轉嫁到第一線醫護人員身上，「事實上，台灣的疫情現況和其他國家相比時程晚了近一年，臨床使用的治療也已經不計成本，把國際第一線有實證、一支幾萬塊的藥都用上了。」

吳欣岱也心疼的說，護理人員每天穿著厚重隔離衣，滿頭大汗地把病人的便當、水瓶、日用品搬進搬出，這樣的生活已經持續了一年多，而且每周還必須經歷「PCR戳鼻孔，很痛！！！此時再聽到這樣的質疑，情何以堪？」最後，她也期盼疫苗覆蓋率能盡快衝高，讓前線辛苦的醫護能盡早結束這樣的生活。