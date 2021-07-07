小暑到！「霸王高溫」至少連續熱10天　5縣市36°C↑警戒燈亮了

▲未來7~10天都是高溫狂飆天氣。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今天是24節氣中的小暑，台灣受到太平洋高壓影響，各地氣溫偏高。氣象預報員李孟軒表示，大致為33-35度，氣象局持續發布高溫特報，其中，宜蘭為橙色燈號，有連續出現36度以上機會，另外，花蓮縱谷、雲林縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷也有局部36度高溫發生。天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」說，大概到月中都是類似的天氣型態，下次颱風活躍期要等7月下旬後。

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▲氣象局發布高溫燈號示警。（圖／中央氣象局）

降雨部分，中部以北午後會有明顯雨勢，尤其偏山區更有局部大雨發生機率，熱對流發展起來後，也可能向平地擴展，降雨預估會持續到晚上。

未來一周天氣，大致上持續受到太平洋高壓影響，風向吹東南風，明後2天各地多雲到晴，周六到下周二，東南風水氣增加，台東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地有局部雷陣雨。隨著高壓持續增強，後期午後雷陣雨發展時間會落在下午到傍晚，像今天持續到晚上的情況會較少。

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，熱低07W過後，全台各地重回典型盛夏天氣，預計將持續好一段時間，要熱上一陣子。接下來幾天高壓壟罩，天氣單純，平地晴朗炎熱，各地山區有午後陣雨，大台北、中南部內陸，留意35度以上高溫。中長期預報顯示，大概到月中，都是這樣的格局。

短期內，高壓強盛，大概就南海比較可能有颱風的蹤影。西太平洋這邊，除非再出現像熱低07W這樣的意外，否則下次颱風活躍期，要等7月下旬以後。

天氣即時預報則說明，今天是24節氣中的「小暑」，接下來的「大暑（7月22日）、立秋（8月7日）」都算是台灣相對最熱的期間。隨著低壓遠離，太平洋高壓增強，天氣也恢復穩定。

展望未來7~10天，大致上是「晴朗高溫，午後局部雷雨」，也就是「典型夏季型」的天氣，海面上也沒有颱風生成的跡象，頗為平靜。



盛夏已至，中午溫度普遍可達33°~35°，提醒大家注意高溫，尤其在外工作者，更要多補充水分，小心熱傷害。