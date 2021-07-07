　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小暑到！「霸王高溫」至少連續熱10天　5縣市36°C↑警戒燈亮了

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象局）

▲未來7~10天都是高溫狂飆天氣。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今天是24節氣中的小暑，台灣受到太平洋高壓影響，各地氣溫偏高。氣象預報員李孟軒表示，大致為33-35度，氣象局持續發布高溫特報，其中，宜蘭為橙色燈號，有連續出現36度以上機會，另外，花蓮縱谷、雲林縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷也有局部36度高溫發生。天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」說，大概到月中都是類似的天氣型態，下次颱風活躍期要等7月下旬後。

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局發布高溫燈號示警。（圖／中央氣象局）

降雨部分，中部以北午後會有明顯雨勢，尤其偏山區更有局部大雨發生機率，熱對流發展起來後，也可能向平地擴展，降雨預估會持續到晚上。

未來一周天氣，大致上持續受到太平洋高壓影響，風向吹東南風，明後2天各地多雲到晴，周六到下周二，東南風水氣增加，台東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地有局部雷陣雨。隨著高壓持續增強，後期午後雷陣雨發展時間會落在下午到傍晚，像今天持續到晚上的情況會較少。

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，熱低07W過後，全台各地重回典型盛夏天氣，預計將持續好一段時間，要熱上一陣子。接下來幾天高壓壟罩，天氣單純，平地晴朗炎熱，各地山區有午後陣雨，大台北、中南部內陸，留意35度以上高溫。中長期預報顯示，大概到月中，都是這樣的格局。

短期內，高壓強盛，大概就南海比較可能有颱風的蹤影。西太平洋這邊，除非再出現像熱低07W這樣的意外，否則下次颱風活躍期，要等7月下旬以後。

天氣即時預報則說明，今天是24節氣中的「小暑」，接下來的「大暑（7月22日）、立秋（8月7日）」都算是台灣相對最熱的期間。隨著低壓遠離，太平洋高壓增強，天氣也恢復穩定。

展望未來7~10天，大致上是「晴朗高溫，午後局部雷雨」，也就是「典型夏季型」的天氣，海面上也沒有颱風生成的跡象，頗為平靜。

盛夏已至，中午溫度普遍可達33°~35°，提醒大家注意高溫，尤其在外工作者，更要多補充水分，小心熱傷害。

ET快訊
快訊／NBA總冠軍戰G1太陽奪勝！　保羅狂轟32分9助攻
擴大紓困！「6.6萬勞工」敗部復活！後天登錄「最高領3萬」
咒兇手不得好死！柔道童解剖父悲憤　臉書PO「幹」字怒炸
孫生媽又被抓包偷東西！　親曬「監視器畫面」無力嘆：疫情也擋不
遇流浪孕婦翻食垃圾！他不忍心帶她回家　今背嬰兒出門「拾荒養母
快訊／與前妻吵架　他狂開10槍「殺死2男」殺人罪起訴！檢怒求
6000萬劑疫苗才夠！　醫要郭董、台積電、慈濟再各加買500
影／特斯拉衝撞騎樓瞬間燃燒　驚悚畫面曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沒讓肺炎母插管！醫罵「怎殘忍放棄」　她見媽「躺懷裡往生」：我是對的

WFH還吩咐送餐到府！大牌前輩「白吃白喝菜鳥」：我在幫你融入公司

不去指揮中心抗議了！防檢局承諾動團助「全台獸醫師」優先打疫苗

亞東戰神戰張上淳！整理確診死資料發現1件事：別讓家屬扣可惜大帽

怎預約才能早點打到疫苗？醫舉例300萬劑曝關鍵　這情形等於沒排

小暑到！「霸王高溫」至少連續熱10天　5縣市36°C↑警戒燈亮了

台日一起加油！阪神電鐵貼滿「台灣小物」　日本車長喊：期待相會

沒讓肺炎母插管被醫罵：怎可殘忍放棄　最後媽媽在她懷裡往生頓悟

一表掌握各行業「微解封」分數！專家揭精準防疫2要素：絕不贊成普篩

「內灣老街」爆攤商逃難潮　業者嘆紓困槓龜...租金5折也活不了

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

智孝按摩發出「18禁叫聲」大家慌了XD　連鍾國都痛到飆高音喊：媽媽～

李佳穎罕見「大尺度解封泳裝照」！　早上突做一舉動...KID：誰准妳露肉餅？

女子中年失業「紓困補助被退回」　因4月有勞保紀錄...戶頭剩800元

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

沒讓肺炎母插管！醫罵「怎殘忍放棄」　她見媽「躺懷裡往生」：我是對的

WFH還吩咐送餐到府！大牌前輩「白吃白喝菜鳥」：我在幫你融入公司

不去指揮中心抗議了！防檢局承諾動團助「全台獸醫師」優先打疫苗

亞東戰神戰張上淳！整理確診死資料發現1件事：別讓家屬扣可惜大帽

怎預約才能早點打到疫苗？醫舉例300萬劑曝關鍵　這情形等於沒排

小暑到！「霸王高溫」至少連續熱10天　5縣市36°C↑警戒燈亮了

台日一起加油！阪神電鐵貼滿「台灣小物」　日本車長喊：期待相會

沒讓肺炎母插管被醫罵：怎可殘忍放棄　最後媽媽在她懷裡往生頓悟

一表掌握各行業「微解封」分數！專家揭精準防疫2要素：絕不贊成普篩

「內灣老街」爆攤商逃難潮　業者嘆紓困槓龜...租金5折也活不了

沒讓肺炎母插管！醫罵「怎殘忍放棄」　她見媽「躺懷裡往生」：我是對的

不自然擺手疑偷暗號　阪神教練團怒罵不可能、還嗆對手白癡

WFH還吩咐送餐到府！大牌前輩「白吃白喝菜鳥」：我在幫你融入公司

這款萌到捨不得戴！「寶可夢」醫用口罩12款一次看　第一波7／7全台限量開賣

不去指揮中心抗議了！防檢局承諾動團助「全台獸醫師」優先打疫苗

東森電商、新媒體雙引擎發威　董座廖尚文：今年獲利再創高峰

鄭男居家檢疫期間外出遭罰60萬元拒繳　查封東區透天厝後立馬繳清

快訊／高雄小港區「猛傳爆炸聲」！火光、濃煙炸裂　緊急搶救中

亞東戰神戰張上淳！整理確診死資料發現1件事：別讓家屬扣可惜大帽

NONO怒：別再檢舉外送員脫口罩吃飯！　5藝人齊發聲轟「矯枉過正」

哈士奇高歌嘶吼「雙聲道夾擊」　阿金夾中間超無奈：我想下車了

生活熱門新聞

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

睽違8年！麥當勞復刻神級早餐

爆閃4次！全台民眾凌晨目睹「超大火球照亮夜空」

7/12餐廳內用有嚴格要求！陳時中曝「相關規定」

越來越愛戴口罩！妹子列5大好處眾人超認同

疫苗順位一次看　40歲有望10月開打

噴酒精機器「兼量體溫」準嗎？答案超傻眼

張上淳「其實救得回來」　醫生批：對醫護、家屬是打擊

霸王高溫來了！水神大雨輸送熱區換這

6000萬劑疫苗才夠　醫要3單位再各加買500萬劑

唐鳳版疫苗預約多快？PTT創世神曝秒數

外送員直行被撞還要賠7K！保險員卻說合理認賠

雷雨彈狂掃「6縣市」大雨特報

更多熱門

相關新聞

爆閃4次　氣象局解答凌晨「超大火球」

爆閃4次　氣象局解答凌晨「超大火球」

今天（7日）凌晨0時許起，各地民眾紛紛目睹一顆很亮的火球劃過天空，引發熱烈討論到底是什麼。氣象局長鄭明典一早也分享中央大學天文研究所鹿林天文台影片證實，昨晚鹿林，火流星！難得的紀錄。氣象局天文站主任鄭俊岳解釋，火流星定義為視星等的亮度達到-14等或以上的火球，不是經常有，凌晨剛好軌道劃過台灣上空，偶爾火流星出現劃過天空時，還會伴隨音爆產生。

爆閃4次！全台民眾凌晨目睹「超大火球照亮夜空」

爆閃4次！全台民眾凌晨目睹「超大火球照亮夜空」

2縣市大雨！午後雷雨下一周　今可能持續到晚上

2縣市大雨！午後雷雨下一周　今可能持續到晚上

霸王高溫來了！水神大雨輸送熱區換這

霸王高溫來了！水神大雨輸送熱區換這

花蓮18:26規模4.5地震

花蓮18:26規模4.5地震

關鍵字：

高溫氣象局氣象雲高溫黃燈

讀者迴響

熱門新聞

連千毅提400萬現金奔柔道童靈堂　家屬全婉拒

獨養一家8口！小趙雅芝累到罹癌…25歲病逝

福原愛「徹底黑化」有隱情！

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

安穩僱用計畫2.0將登場　雇主最高領4萬元、勞工領2萬元

在陽台洗澡大便！銘傳大學「雙贏套房」惹網怒

睽違8年！麥當勞復刻神級早餐

快訊／白宮亞太總監：美國不支持台灣獨立

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

爆閃4次！全台民眾凌晨目睹「超大火球照亮夜空」

iPhone 14全系列　傳「螢幕大升級」

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

一天當沖15次長榮！他曬對帳單網看傻

《木曜》爆退訂潮…蔡哥首發聲！

更多

最夯影音

更多
芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂
男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面