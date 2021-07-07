【傳愛的旅程】需要在哪裡　東森就在那裡

《愛的召喚》

文／林璟倩

東森二十年，不斷地翻轉與創新，從媒體的東森、購物的東森、雲端的東森，現在更是回饋的東森。翻轉過去強調獲利的思維，東森嘗試將公益融入創新商業模式，發現一個企業其實可以做很多事，有時候甚至可以做得比政府還要多、還要快、還要好。

東森慈善基金會長期關懷偏鄉孩子的教育問題，「東森農場」積極為在地小農尋覓商機，東森旗下的各事業體也出錢出力為地方社福團體或公共事務解決各種燃眉之急。一通電話、一句請託，東森集團總裁王令麟總是二話不說，全力以赴。

▲王令麟支持視障朋友，東森購物與東森直消也全力相挺。

社福團體首度登上電視購物 東森力挺愛盲庇護工場

開創台灣電視購物史上新紀錄，社福團體「愛盲基金會庇護工場」登上「東森購物」開賣中秋禮盒，新北市長侯友宜為展現作為地方父母官的關懷之心，親自站台大力促銷。由於一般庇護工場的產能有限且利潤微薄，過去始終無法登上各大購物平台銷售，只能仰賴街邊販售、自家網站或地方小市集，透過熱心民眾口耳相傳或網友愛心分享才得以維持。碰上不景氣的寒冬，社福機構叫苦連天、難以為繼，在新北市政府勞工局的牽線請託下，「東森購物」不僅免費提供時段宣傳代銷庇護工場的手作製品，銷售所得也全數捐給愛盲基金會，就連檔期過後最後剩餘的350 組商品，也由東森旗下的直銷電商公司全數認購。集團董事長王令麟帶頭作公益，東森集團也上下一心，加入行善傳愛的行列。

哪裡有需要，東森就在那裡。東森善於整合集團資源，讓公益活動發揮最大的效益，侯友宜也不吝稱讚東森總樂於雪中送炭，「王令麟更是經常跑第一，是相當有愛心的企業家。」愛盲基金會董事長謝邦俊則感謝東森的愛心贊助，讓身心障礙者的就業需求被看見，謝邦俊說：「身心障礙者最需要的不是施捨，而是工作的尊嚴，只要給他們機會，都會有很好的表現。」他也強調這是一個善的循環，這樣的合作模式，能讓善因不斷地延續下去。

▲感謝捐贈遊園專車，高雄市長陳其邁肯定東森集團的愛心善舉。

捐壽山動物園遊園專車 陪大小朋友扎根生態教育

而為了響應高雄「壽山動物園」的關懷升級計畫，東森集團率先捐贈五部「ecKare遊園車」，提供園區孩童、長輩以及行動不便的遊客免費乘坐，讓他們也能夠輕鬆暢遊壽山動物園。東森集團董事長王令麟還親自當起駕駛，載著高雄市長陳其邁繞行動物園，體驗遊園專車的安全與輕便舒適。

「壽山動物園」是南部最大的公立動物園，也是重要的生態教育場所，陳其邁說，蓋一座動物園就好比一座城市的公共建設，不僅需要公部門的努力，也需要全民的參與投入，一起思考如何讓動物園能更友善動物、愛護環境以及尊重人與自然的親密互動。陳其邁也對東森集團捐贈遊園車，體貼老弱婦孺的善舉，豎起大拇指。

▲政府的資源有限，民間的力量無窮。

暖心捐贈長照專車 協助長輩復健就醫

有鑑於2025 年台灣將邁入「超高齡社會」，銀髮長照的需求也與日俱增。政府在全力規畫長照服務機構之餘，對於就醫往返的接駁專車則相對有所不足。因應長照長者的需求，接駁專車需要設置專用的升降設備及輪椅固定帶等，才能有效提升乘坐安全，並減輕隨車照顧者的體力負擔。

針對台北市長照機構迫在眉睫的需求，王令麟指示「東森購物」提撥部分營收，捐贈兩輛總價超過100 萬的長照專車予台北市政府社會局，提供北投區奇岩樂活社區長照機構，及中正區中正老人服務暨日間照顧中心使用，方便機構裡行動不便的老人家得以迅速就醫，或定期到醫院做復健。

台北市長柯文哲在受贈時表示感謝，也肯定東森集團為台北市的長照服務拼上一塊重要拼圖，讓市內的相關服務據點可以串連起來，建構一個更完善健全的長照網絡。「政府的資源有限，但民間的力量無窮，」柯文哲也強調，東森集團長期熱心贊助各項公益活動，展現了社會企業責任，是每個縣市的好朋友。東森始終把公益當作事業來經營，而且當作一件大事來做，這不只是企業的一份社會回饋，也已經內化為東森企業文化的一部分。

►►►傳愛的旅程--東森公益20年紀實