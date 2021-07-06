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岳母稱「簽牌贏錢」狂塞紅包！失業男知洋蔥真相：足足哭3天

▲▼老人,獨居,孤老,奶奶,老婦,阿嬤,老年人,高齡,老太太,銀髮,年長者,長輩。（圖／CFP）

▲一名網友因疫情失業，岳母卻稱「簽牌贏錢」狂塞紅包。（示意圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

國內疫情衝擊民生經濟。一名網友在去年第一階段疫情爆發後不幸失業，為了不讓家人擔心，因此謊稱自己被挖角了，不過岳母卻時常要他老婆帶他回娘家，並給他紅包稱是「簽牌中的」，讓他相當疑惑。直到後來，這名網友與岳母在談話過程中，意外得知感人真相，這才恍然大悟，讓他感動的哭了3天。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享，自己在去年第一階段疫情爆發的時候不幸失業，當時與老婆為了不讓家人擔心，於是謊稱他被挖角了，而這樣的說法也成功說服原PO的媽媽、阿嬤和爸爸等家人，唯獨岳母對此並沒有表達意見。

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▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲原PO岳母並未戳破他的說法，反而時常偷塞紅包。（示意圖／記者陳俊宏攝）

原PO指出，他在去年底穩定之前的那段時間，岳母時常會要求他的老婆帶他回娘家，而每次回去都會準備大包小包的菜讓他們帶走，偶爾還會給個紅包袋，裡面都有錢。對此，岳母都會說這些錢是「簽牌中的」，並叮嚀原PO為孫子買些東西。

原PO透露，年底時他工作穩定後，有一次與岳母在通話中忍不住詢問，「阿母你之前為什麼簽牌那麼容易中？」而岳母僅稱「這是我厲害的地方。」對此，原PO則吐槽「你不是共龜（槓龜）之后，最好會中啦。」岳母這才向他吐露實情，坦言「知道就好啦，你長得這副德行，最好有人會挖角啦。」

原PO提及，當時他聽聞岳母的說法後，足足躺在床上三天爬不起來，感嘆「岳母是一種很神奇生物」。暖心的文章一曝光，馬上吸引6000多人按讚，不少友也紛紛留言，「記得以後岳母有需要幫忙的，一定要幫忙呀」、「好的岳母讓你上天堂」、「你該慶幸娶對老婆有個挺你的丈母娘」、「詼諧中有溫暖，感動了我」、「很有人性的岳母」。

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