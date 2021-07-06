麥當勞神級早餐「睽違8年」再復刻　期間限定網敲碗：回歸常態商品

▲ 麥當勞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

全球知名連鎖速食店麥當勞以穩定的品管及經典、好吃的美式餐點，在競爭激烈的市場上佔有不可動搖的地位。有網友PO文分享，最近發現麥當勞推出了一項期間限定的商品，第一次嘗鮮覺得相當好吃，更有其他網友指出其實這是睽違8年再次復刻的商品，引起一陣熱議。

原PO 4日在網路論壇Dcard上發文指出，麥當勞推出了一款早餐期間限定商品「現烤焙果」，原本活動期間從5月22日至6月22日，不過因為與討論度相當高的BTS套餐撞期，導致「現烤焙果」的關注度不高，等到原PO關注到這項商品時，已經過了活動時間，看到吃過的網友分享，覺得相當惋惜。

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▲麥當勞現烤焙果。（圖／翻攝自YouTube／麥當勞官方頻道）

不過，原PO接著表示，再查找這項商品資訊的時候，發現麥當勞將活動時間延長至9月14日，二話不說馬上購入，現烤焙果搭上附贈的乳酪抹醬，簡直是絕配，而搭上店員建議加購的草莓醬別有一番風味，也相當好吃。

除了原PO分享的文章之外，其實早在6月底就有人分享麥當勞「現烤焙果」的文章，文內指出，這款商品睽違8年再次於台灣販售。

對此，有網友在留言處表示，「這真的超好吃！！！乳酪醬超讚，以前早餐超愛去買這個吃結果有一天他就消失了」、「希望他可以回歸變成常態商品啊啊啊啊啊」、「我螞蟻人，喜歡乳酪醬加糖」、「超級好吃⋯好希望它永遠存在」。