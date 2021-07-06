　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

衛生局認「疫調不公開是柯文哲決策」　林穎孟：拿基層墊背

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者黃巈禾／台北報導

台北市議員林穎孟6日批評，台北市長柯文哲不在記者會上公開疫調，不僅抹煞衛生局基層努力，還拿基層墊背，呼籲柯文哲在記者會上解說市府公布在網路上的疫調足跡，並提供傳播鏈、個案關係圖解說和多國語言版本，讓市民了解政府控制病毒情況。

林穎孟表示，柯文哲常講的市民自律，其實是市民的勞心勞力，柯文哲沒在記者會上完整說明確診者足跡、不會提供傳播鏈，也沒個案關係圖，更沒有多國語言版本，市民只能定時上網查詢。

柯文哲日前在臉書表示，台北市疫調足跡數量較少的原因，包括：一、中央五月中才放寬權限；二、校正回歸之下足跡已無意義 ；三、先前北市一星期有上千名確診者公布足跡無意義。

對此，林穎孟認為，柯文哲藉此表示是其他人害他無法公布疫調，並指控對他的質疑是在惡意抹煞基層，「市長怎麼又調皮了呢，可以不要又甩鍋給基層嗎？從時間來看，可以發現疫調公共足跡不公布，還是市長的責任。」

林穎孟指出，5月16日柯文哲說現在已經沒有辦法做疫調，實情是，衛生局基層還是有做疫調，只是柯文哲沒有要公布，柯文哲在記者會亂講，根本沒跟衛生局討論過；5月30日後，北市每週確診人數都在700人以下，6月2日柯文哲表示北市量能已提升、能支援疫調，但柯文哲還是沒有要公布疫調。

林穎孟再指，6月7日後中央停止校正回歸，但柯文哲還是沒有要公布疫調；6月28日北市府提給議會的疫調報告顯示，北農確診83人匡列267人，平均一人匡列接觸者3人，且雇員、駐警隊、送貨員、蔬菜攤雇工在北農職場的接觸人數是0人，衛生局在議會質詢上默認點頭，疫調不公布是市長的決策，而當天柯文哲還是沒有要公布疫調；6月30日，北市恢復公布疫調足跡，並事後表示，台北市共有450位疫調人員。

林穎孟表示，時間攤開來看就很清楚，第一時間抹煞衛生局基層努力，在可公開情況下卻選擇不公開疫調資訊，造成市民不信任和質疑的是誰呢？從好心肝、疫調、群聚感染處置方式，可發現長期不斷在加重基層負擔並拿基層墊背的，恐怕是市長本人。

林穎孟提出3點建議包括：一、建議柯文哲記者會上解說市府公布在網路上的疫調足跡，並提供傳播鏈、個案關係圖解說和多國語言版本，有效讓全市民了解政府控制病毒情況、自我檢視和協助防疫。

二、多國語言的部分，市府前幾天以中央勞動部「跨國勞動力權益維護網」上有提供，完全與公共足跡資訊無關的「東南亞語言防疫資訊」為由，拒絕提供北市多國語言疫調公共資訊上網，諷刺的是，市府在記者會說「市長認為只要居住在台北市，不管是國民或外籍人士，都應該要接種疫苗」，市府有這樣的宣示，公共足跡資訊卻連外國語言版本都拒絕提供，難道外籍人士只需打疫苗，而不用知道重要疫調資訊嗎？

最後一點，林穎孟呼籲，圍堵病毒刻不容緩，議員監督市政無非是為了具體改善問題，也希望市長要能體恤基層，不要讓局處總是在記者會後替市長擦屁股。

ET快訊
快訊／殘骸發現了！俄羅斯空難　機上乘客全部罹難
18歲男撞死騎士　死者家屬幫求情：別讓他有前科
紅襪投手走向一壘罵大谷翔平「賤人」！　鐵粉怒了
快訊／高端疫苗向巴拉圭申請三級臨床　與AZ進行比對性試驗
當沖狂賺幾十萬！他「交易額度爽開到300萬」　短短5天悲劇了
被當搖錢樹養一家8口　「小趙雅芝」累到罹癌25歲病逝
她吃下「巧克力」斷片：老公救我！　慘遭性侵還得性病
全文／蔡英文：台灣已取得700萬劑疫苗　曝台積電、郭台銘BN

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

急診醫Dr. E酸台北疫調：線上學習1分鐘怎能罵沒唸書　散播假消息

日113萬AZ後天送達　謝長廷：「善用這些疫苗」是最好的感謝

非洲友邦史瓦帝尼武力鎮壓民主示威　吳釗燮致電盼早日恢復穩定

衛生局認「疫調不公開是柯文哲決策」　林穎孟：拿基層墊背

全文／蔡英文：台灣疫苗取得超過700萬劑　「新年度洽購進行中」

蔡英文拜託國人打疫苗「有注射、有保護」　盼七月底前接種率25%

蔡英文曝「BNT來台」最新進度　郭台銘、台積電積極進行中

7千片N99口罩送給醫師公會　新北小英之友會募7百萬捐贈6醫療院所

LIVE／175萬劑疫苗本周到貨！三級有望解封？　蔡英文最新談話

疫苗接種進度牛步　林為洲：這種速度半年也打不到60%

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

Eason重提卡多里樂園..突離席：不要開玩笑　跟KID半夜「遇古裝老人」一開口嚇爆！

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

墨西哥灣海底天然氣管線外洩！猛火狂燒5小時「宛如巨型火球」

急診醫Dr. E酸台北疫調：線上學習1分鐘怎能罵沒唸書　散播假消息

日113萬AZ後天送達　謝長廷：「善用這些疫苗」是最好的感謝

非洲友邦史瓦帝尼武力鎮壓民主示威　吳釗燮致電盼早日恢復穩定

衛生局認「疫調不公開是柯文哲決策」　林穎孟：拿基層墊背

全文／蔡英文：台灣疫苗取得超過700萬劑　「新年度洽購進行中」

蔡英文拜託國人打疫苗「有注射、有保護」　盼七月底前接種率25%

蔡英文曝「BNT來台」最新進度　郭台銘、台積電積極進行中

7千片N99口罩送給醫師公會　新北小英之友會募7百萬捐贈6醫療院所

LIVE／175萬劑疫苗本周到貨！三級有望解封？　蔡英文最新談話

疫苗接種進度牛步　林為洲：這種速度半年也打不到60%

快訊／殘骸發現了！俄羅斯空難　機上乘客確定全部罹難

謝忻「比基尼+T字小褲」辣爆！　酥胸美臀全放送…100張美照曝光

26歲英國辣妹在家只穿內衣褲　引來鄰居寫小紙條「要求1件事」

安穩僱用計畫2.0將登場　雇主最高領4萬元、勞工領2萬元

29歲Pornhub女星握藏密硬幣離奇亡　生前詭異身影曝光

急診醫Dr. E酸台北疫調：線上學習1分鐘怎能罵沒唸書　散播假消息

總底價27.4億　中石化重啟亞灣3千坪土地標售

溫網／法女將家人辱罵工作人員被開罰20萬　害她獎金沒了

為血庫盡心力！　廖允杰衝上捐血車：2個月後再見

【粽藝大轉盤開獎】水泥中部粽、MacBook你中哪個？ 名單這裡揭曉

政治熱門新聞

唐鳳疫苗預約系統有BUG？　徐巧芯：我資格不符卻能登記

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

快訊／712解封？　侯友宜要新北市民先做2件事

李坤儀懷第三胎性別曝光！有意從母姓

擁翠山莊、鴻禧等豪宅　李坤儀身價驚人

黃偉哲嗆柯　網論戰「全台灣人都在忍政府」

黃偉哲轟北市疫苗多兩倍才是特權　柯文哲：我們沒權力決定分配數

快訊／新光三越A11、信義誠品2櫃姐確診　新北公布最新疫調足跡

獨／全台一致！唐鳳疫苗系統最快7月15日上線　北市網路預約將退場

快訊／侯友宜宣布：新北幼兒園、安親班近1.2萬人　後天開打疫苗

獨／712餐飲業解封2措施5原則曝！

林靜儀批柯文哲：你就繼續怪別人　全班陪你寫作業

快訊／通通打莫德納！北市8日開放68歲↑民眾預約疫苗　最快11日接種

全文／蔡英文：台灣疫苗取得超過700萬劑　「新年度洽購進行中」

更多熱門

相關新聞

悠遊卡介接健保系統「嗶卡」進批發市場　柯文哲：不會涉及個資問題

悠遊卡介接健保系統「嗶卡」進批發市場　柯文哲：不會涉及個資問題

台北環南市場2日強制休市至5日，6日恢復營業，15日後要持「會員卡」或身分證、健保卡才能入場，而「會員卡」擬由悠遊卡公司製作，不過外界憂心是否有個資洩漏的風險。對此，台北市長柯文哲6日表示，北市只會拿PCR、打疫苗接種資料，所以不會涉及個資問題。

黃偉哲轟北市疫苗多兩倍才是特權　柯文哲：我們沒權力決定分配數

黃偉哲轟北市疫苗多兩倍才是特權　柯文哲：我們沒權力決定分配數

聯醫忠孝院區爆2員工「無症狀感染」　匡列90人疫調

聯醫忠孝院區爆2員工「無症狀感染」　匡列90人疫調

醫喊話衛福部「參與地方疫調」！公開群聚訊息

醫喊話衛福部「參與地方疫調」！公開群聚訊息

柯文哲爆：有確診者回家傳給12人

柯文哲爆：有確診者回家傳給12人

關鍵字：

柯文哲林穎孟

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

開放第9、10類疫苗預約登記！

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

7/12餐廳內用有嚴格要求！陳時中曝「相關規定」

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

快訊／本土增27例「又創警戒以來新低」

唐鳳疫苗預約系統有BUG？　徐巧芯：我資格不符卻能登記

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

張上淳「其實救得回來」　醫生批：對醫護、家屬是打擊

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

房東公審只收1/3水電費！女租客現身...網傻了

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

楊丞琳深夜突拋6字震撼彈　10分鐘影片首公開

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面