衛生局認「疫調不公開是柯文哲決策」　林穎孟：拿基層墊背

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

台北市議員林穎孟6日批評，台北市長柯文哲不在記者會上公開疫調，不僅抹煞衛生局基層努力，還拿基層墊背，呼籲柯文哲在記者會上解說市府公布在網路上的疫調足跡，並提供傳播鏈、個案關係圖解說和多國語言版本，讓市民了解政府控制病毒情況。

林穎孟表示，柯文哲常講的市民自律，其實是市民的勞心勞力，柯文哲沒在記者會上完整說明確診者足跡、不會提供傳播鏈，也沒個案關係圖，更沒有多國語言版本，市民只能定時上網查詢。

柯文哲日前在臉書表示，台北市疫調足跡數量較少的原因，包括：一、中央五月中才放寬權限；二、校正回歸之下足跡已無意義 ；三、先前北市一星期有上千名確診者公布足跡無意義。

對此，林穎孟認為，柯文哲藉此表示是其他人害他無法公布疫調，並指控對他的質疑是在惡意抹煞基層，「市長怎麼又調皮了呢，可以不要又甩鍋給基層嗎？從時間來看，可以發現疫調公共足跡不公布，還是市長的責任。」

林穎孟指出，5月16日柯文哲說現在已經沒有辦法做疫調，實情是，衛生局基層還是有做疫調，只是柯文哲沒有要公布，柯文哲在記者會亂講，根本沒跟衛生局討論過；5月30日後，北市每週確診人數都在700人以下，6月2日柯文哲表示北市量能已提升、能支援疫調，但柯文哲還是沒有要公布疫調。

林穎孟再指，6月7日後中央停止校正回歸，但柯文哲還是沒有要公布疫調；6月28日北市府提給議會的疫調報告顯示，北農確診83人匡列267人，平均一人匡列接觸者3人，且雇員、駐警隊、送貨員、蔬菜攤雇工在北農職場的接觸人數是0人，衛生局在議會質詢上默認點頭，疫調不公布是市長的決策，而當天柯文哲還是沒有要公布疫調；6月30日，北市恢復公布疫調足跡，並事後表示，台北市共有450位疫調人員。

林穎孟表示，時間攤開來看就很清楚，第一時間抹煞衛生局基層努力，在可公開情況下卻選擇不公開疫調資訊，造成市民不信任和質疑的是誰呢？從好心肝、疫調、群聚感染處置方式，可發現長期不斷在加重基層負擔並拿基層墊背的，恐怕是市長本人。

林穎孟提出3點建議包括：一、建議柯文哲記者會上解說市府公布在網路上的疫調足跡，並提供傳播鏈、個案關係圖解說和多國語言版本，有效讓全市民了解政府控制病毒情況、自我檢視和協助防疫。

二、多國語言的部分，市府前幾天以中央勞動部「跨國勞動力權益維護網」上有提供，完全與公共足跡資訊無關的「東南亞語言防疫資訊」為由，拒絕提供北市多國語言疫調公共資訊上網，諷刺的是，市府在記者會說「市長認為只要居住在台北市，不管是國民或外籍人士，都應該要接種疫苗」，市府有這樣的宣示，公共足跡資訊卻連外國語言版本都拒絕提供，難道外籍人士只需打疫苗，而不用知道重要疫調資訊嗎？

最後一點，林穎孟呼籲，圍堵病毒刻不容緩，議員監督市政無非是為了具體改善問題，也希望市長要能體恤基層，不要讓局處總是在記者會後替市長擦屁股。