【粽藝大轉盤開獎】水泥中部粽、MacBook你中哪個？ 名單這裡揭曉



App活動小組／綜合報導

新聞雲App端午特別活動「粽藝大輪盤」順利落幕，感謝約25萬名App會員熱烈參與，看新聞之餘玩輪盤遊戲拚筆電好禮，在此抽出得獎的幸運名單。得獎名單請往下看，恭喜各位得獎人，新聞雲將會在三個工作天內，將贈獎須知寄送到您註冊時填入的e-mail喔！

各獎項得獎人姓名與居住地：

Macbook Air M1

李采○ 台南安平

林芷○ 桃園市

呂勇○ 台北中山

陳建○ 新北土城

戴瑋○ 桃園大園

郵政禮券2000元

連歆○ 台中霧峰

吳致○ 台北內湖

穆秋○ 台南歸仁

陳心○ 台北萬華

姚德○ 新北中和

李學○ 新北八里

曾雪○ 桃園大溪

林詩○ 新竹新豐

卿褘○ 台北內湖

蕭惠○ 屏東恆春

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精緻水泥消波塊紙鎮

黃敍○ 台北松山

李育○ 台中南區

劉煜○ 台中龍井

林梓○ 台中豐原

李艷○ 台中豐原

鐘淑○ 台中南屯

蘇文○ 台北北投

沈美○ 台南新營

吳秀○ 屏東潮州

吳雨○ 桃園龍潭

廖心○ 台北內湖

劉耀○ 苗栗市

林沅○ 新北中和

陳又○ 新北新莊

林佑○ 新北三重

張虹○ 新北中和

涂恩○ 新北板橋

陳囿○ 新北中和

郭正○ 新竹東區

賴佳○ 台中北區

鄭凱○ 苗栗市

高麗○ 台東市

高仲○ 高雄三民

林詩○ 新北蘆洲

郭芳○ 台中豐原

張簡○ 高雄新興

黃聖○ 桃園八德

林唯○ 台北中山

黃玉○ 新北永和

洪叔○ 台中南屯

陳春○ 基隆仁愛

曾千○ 台北中山

黃崑○ 台中大里

陳保○ 高雄梓官

鄭之○ 台北信義

高碧○ 高雄仁武

洪全○ 台中豐原

潘玉○ 桃園龜山

吳浥○ 南投名間

許顥○ 台北松山

王顥○ 台南東區

王華○ 台南永康

洪怡○ 南投市

陳翰○ 台北大同

梁義○ 屏東市

蘇清○ 彰化溪湖

黃靜○ 台北中正

陳忠○ 新北淡水

羅文○ 桃園市

王清○ 台南仁德

趙彬○ 高雄小港

嚴珮○ 新北新莊

周世○ 桃園龜山

葉陳○ 台南大內

施長○ 台南北區

詹清○ 桃園楊梅

林孟○ 花蓮壽豐

蒲○ 高雄阿蓮

林依○ 台北信義

陳宥○ 嘉義西區

陳家○ 台南永康

石重○ 新北中和

張淑○ 台中外埔

陳昱○ 台北南港

陳威○ 新北新店

沈慧○ 新北汐止

林雨○ 宜蘭冬山

余孟○ 台南歸仁

趙泓○ 台北文山

陳靜○ 宜蘭五結

顏淑○ 彰化二林

陳怡○ 桃園新屋

吳秒○ 高雄鳥松

余秋○ 新北蘆洲

劉姵○ 桃園八德

楊逢○ 新北三重

莊家○ 新竹東區

李舒○ 新北土城

謝鳳○ 桃園楊梅

陳琋○ 台中大甲

盧盈○ 新北板橋

謝宜○ 高雄楠梓

林宇○ 台南安南

郭育○ 台南歸仁

吳泯○ 台南安南

黃莉○ 高雄苓雅

藍元○ 新北蘆洲

吳佩○ 高雄小港

李佳○ 嘉義西區

呂佳○ 宜蘭市

曹治○ 新竹香山

劉正○ 新北新莊

沈○ 新北土城

徐婉○ 桃園八德

郭佳○ 台南新市

楊琬○ 新北汐止

郭盟○ 台中南區

盧怡○ 嘉義朴子

歐安○ 桃園平鎮

張彥○ 新北蘆洲

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