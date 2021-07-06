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【粽藝大轉盤開獎】水泥中部粽、MacBook你中哪個？ 名單這裡揭曉


App活動小組／綜合報導

新聞雲App端午特別活動「粽藝大輪盤」順利落幕，感謝約25萬名App會員熱烈參與，看新聞之餘玩輪盤遊戲拚筆電好禮，在此抽出得獎的幸運名單。得獎名單請往下看，恭喜各位得獎人，新聞雲將會在三個工作天內，將贈獎須知寄送到您註冊時填入的e-mail喔！

各獎項得獎人姓名與居住地：

Macbook Air M1
李采○ 台南安平
林芷○ 桃園市
呂勇○ 台北中山
陳建○ 新北土城
戴瑋○ 桃園大園

郵政禮券2000元
連歆○ 台中霧峰
吳致○ 台北內湖
穆秋○ 台南歸仁
陳心○ 台北萬華
姚德○ 新北中和
李學○ 新北八里
曾雪○ 桃園大溪
林詩○ 新竹新豐
卿褘○ 台北內湖
蕭惠○ 屏東恆春

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精緻水泥消波塊紙鎮
黃敍○ 台北松山
李育○ 台中南區
劉煜○ 台中龍井
林梓○ 台中豐原
李艷○ 台中豐原
鐘淑○ 台中南屯
蘇文○ 台北北投
沈美○ 台南新營
吳秀○ 屏東潮州
吳雨○ 桃園龍潭
廖心○ 台北內湖
劉耀○ 苗栗市
林沅○ 新北中和
陳又○ 新北新莊
林佑○ 新北三重
張虹○ 新北中和
涂恩○ 新北板橋
陳囿○ 新北中和
郭正○ 新竹東區
賴佳○ 台中北區
鄭凱○ 苗栗市
高麗○ 台東市
高仲○ 高雄三民
林詩○ 新北蘆洲
郭芳○ 台中豐原
張簡○ 高雄新興
黃聖○ 桃園八德
林唯○ 台北中山
黃玉○ 新北永和
洪叔○ 台中南屯
陳春○ 基隆仁愛
曾千○ 台北中山
黃崑○ 台中大里
陳保○ 高雄梓官
鄭之○ 台北信義
高碧○ 高雄仁武
洪全○ 台中豐原
潘玉○ 桃園龜山
吳浥○ 南投名間
許顥○ 台北松山
王顥○ 台南東區
王華○ 台南永康
洪怡○ 南投市
陳翰○ 台北大同
梁義○ 屏東市
蘇清○ 彰化溪湖
黃靜○ 台北中正
陳忠○ 新北淡水
羅文○ 桃園市
王清○ 台南仁德
趙彬○ 高雄小港
嚴珮○ 新北新莊
周世○ 桃園龜山
葉陳○ 台南大內
施長○ 台南北區
詹清○ 桃園楊梅
林孟○ 花蓮壽豐
蒲○ 高雄阿蓮
林依○ 台北信義
陳宥○ 嘉義西區
陳家○ 台南永康
石重○ 新北中和
張淑○ 台中外埔
陳昱○ 台北南港
陳威○ 新北新店
沈慧○ 新北汐止
林雨○ 宜蘭冬山
余孟○ 台南歸仁
趙泓○ 台北文山
陳靜○ 宜蘭五結
顏淑○ 彰化二林
陳怡○ 桃園新屋
吳秒○ 高雄鳥松
余秋○ 新北蘆洲
劉姵○ 桃園八德
楊逢○ 新北三重
莊家○ 新竹東區
李舒○ 新北土城
謝鳳○ 桃園楊梅
陳琋○ 台中大甲
盧盈○ 新北板橋
謝宜○ 高雄楠梓
林宇○ 台南安南
郭育○ 台南歸仁
吳泯○ 台南安南
黃莉○ 高雄苓雅
藍元○ 新北蘆洲
吳佩○ 高雄小港
李佳○ 嘉義西區
呂佳○ 宜蘭市
曹治○ 新竹香山
劉正○ 新北新莊
沈○     新北土城
徐婉○ 桃園八德
郭佳○ 台南新市
楊琬○ 新北汐止
郭盟○ 台中南區
盧怡○ 嘉義朴子
歐安○ 桃園平鎮
張彥○ 新北蘆洲

感謝各位持續支持新聞雲App的會員們，新聞雲App除了鎖定專業新聞不漏接，每月更不間斷推出小遊戲與好康活動，讓你在追新聞之餘更能享有會員的加值功能。敬請期待七月新一波的特別活動。

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