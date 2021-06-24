本土破百「端午返鄉發酵了嗎」　網驚：確診往外擴！陳時中曝原因

▲網友質疑這幾天確診數回升，是否與端午節有關？（圖／記者劉亮亨攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣新冠疫情本來看似日漸趨緩，21日、22日都降回雙位數，怎料昨天再度破百，今日也新增129例。就有網友質疑，現在數量逐漸回升，是不是因為端午節的返鄉潮開始發酵，進而升起另一波高峰？貼文一出，立刻引發熱議，對此，指揮官陳時中則表示，連兩天數字破百和近期幾起群聚比較有關。

端午連假自12日放到14日，先前曾有網友預估，差不多7至14天後就能看出返鄉潮是否會讓疫情再有一波高峰。原本前兩天的本土病例都降回雙位數，而這兩天卻都破百，因此就有網友在PTT的Gossiping板上，以「端午返鄉潮是不是開始慢慢炸開了」為題發文，提到確診數不只往上攀升，且是向外擴張。

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原PO表示，雖然端午節有很多人選擇不回家，但堅持返鄉的人也不乏，現在已經過了一個禮拜多，「這些狀況是不是開始反應出來了？」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「愛回家的反正也是感染你家的人」、「這樣還想解封」、「上一次是母親節啊，台灣人愛放假」、「會亂跑的只是因為他們自己爽才跑的」、「再等看看吧，或許不是這原因」、「還好台鐵、高鐵票有減少，不然真的會爆」、「你以為上班就不用跨縣市跑」、「可是政府說端午封阻效果很好耶」。

對此，指揮官陳時中昨（23）日表示，這兩天確診數破百應該不是大型人潮流動的後遺症，與端午連假的關係相對低，不過後續仍有待更多數據來判斷；稍早他也表示，「近來這些案例數當然都跟幾個群聚有相關聯，所以相對數字就會比較多一點。」