買菜回來驚見女嬰嘴唇發紫送醫不治　2保母獲判無罪原因曝

▲2名保母照顧女嬰發生不幸，法院認為參考法醫鑑定、醫師證詞後，認定女嬰的死與她們無關，判決無罪。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

台北市洪姓、張何姓女子都是有照保母，於2017年照顧4月大女嬰時，將她獨留在房間睡覺，直到近90分後查看，才發現女嬰已嘴唇發紫、無呼吸心跳，經送醫後腦死拔管，檢方依過失致死罪起訴2人，台北地院判她們無罪。

保母表示，案發當天她餵完奶後，抱女嬰去睡覺，出門買菜前還特別看過，採買約15分後回來，放完東西又去看了一次，驚覺女嬰嘴唇發紫、無呼吸心跳，當下施以CPR急救並緊急送醫，全程皆無大意，而女嬰經法醫鑑定，死因是「出生後肺泡充氣不全併發間質性肺炎、支氣管炎致呼吸衰竭死亡」，研判為自然死，更證明2人並無過失。

法院依相關紀錄，認為保母在照顧期間、案發時的處置，都有做相應的處理，檢察官雖認為，是因保母沒看好女嬰，導致延誤送醫最後發生不幸，但除了法醫鑑定為「自然死」外，依2名醫師的專業說法，女嬰死因應為致死率極高的「嬰兒猝死症」，即使2名保母立刻發現女嬰不對勁，也很難救得回來，認定保母作為與女嬰之死無因果關係，判2人無罪。

嬰兒猝死症多發於2到4大的嬰兒，可能前一刻還好好的，突然就無預期的死亡，統計中約有0.1%到1%的機率發生，至今仍無百分之百安全的預防方法。

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