「才說想搭高鐵來台」　俄駐華大使「挺華嗆法」大秀中文

記者任以芳／綜合報導

今年三月俄駐華大使傑尼索夫（Andrey Denisov）曾說，沒去過台灣希望搭高鐵過去看一看，引發兩岸熱議。近日，這位號稱史上最親華的大使，不但公開怒嗆法國，還大秀中文力挺中國大陸，再次引發關注。

陸媒《觀察者》報導稱，清華大學主辦的第九屆世界和平論壇4日舉行主題為「重塑大國關系」的大會討論。現場法國駐華大使羅梁稱「中國共產黨將自己的意識形態強加於人」，當場被傑尼索夫吐槽回去，現場主持人試圖緩和。

傑尼索夫指出，「如果你能在過去四、五十年中找到一個中國共產黨將自己的意識形態強加於人的例子，我就謝謝你。」

▲俄駐華大使傑尼索夫（中）、法駐華大使羅梁（左）。（圖／翻攝 海客新聞）

接著他進一步說，「毛澤東主席說過，中國共產黨的基本原則就是『為人民服務』，這有什麽不對呢？」講到人民服務這個詞，傑尼索夫立刻切換成中文，引起台下不少掌聲。

傑尼索夫直爽發言，引起不少大陸網民稱讚，也有許多外國網友認為，「實在挺過頭了。」

即將年滿70歲傑尼索夫是一位外交老將，據了解，他從18歲開始學習漢語，1973年第一次來到中國，曾留下工作多年；2013年開始擔任駐華大使，並自稱老北京人。

今年3月傑尼索夫接受採訪時曾說，「我還從未去過台灣省。如果以後有機會的話，我更願意選擇坐著高鐵去。中國完全有能力把高鐵修到台北。」