賣場員工「遭公車夾腿拖行」骨折！求償693萬喊：看到公車會怕

▲沈女並未完全上公車，司機便往前行駛，造成她右腿骨折、挫傷。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳羿妏／新北報導

沈姓賣場女銷售員2019年8月19日於新北市永和區搭乘公車，不料，方姓司機未等待她完全上車，便關門往前行駛，導致她右腿遭車門夾住，一路被拖行，因而右腿骨折、挫傷、出血性休克。刑事部分，方男被依過失傷害罪判刑3月；民事部分，沈女求償693萬6684元，法官日前判客運公司、方男連帶賠223萬8187元為適當，可上訴。

判決指出，沈女主張，她因方男的過失受傷，須額外支出醫療費用、看護費、交通費、醫療器材及營養費，且無法工作，受傷住院期間曾進行18次手術，導致她身心俱疲，搭乘無障礙專車回診停等紅燈時，看到公車都會驚恐，而車禍至今仍未完全復原，生活各方面都有所不便，得仰賴家人照顧，因此加上精神撫慰金，要求客運公司、方男連帶賠償693萬6684元。

客運公司、方男坦承過失，也同意支付醫療費、薪資損失共88萬4091元，但不同意未來醫療費像是復健費、疤痕治療費用以及看護、交通費。

對此，刑事部分，方男被依過失傷害罪，判刑3月，得易科罰金18萬；民事部分，法官勘驗相關事證後，認為沈女請求營養費部分無理由，另審酌兩造情狀後，判客運公司、方男連帶賠223萬8187元為適當，全案仍可上訴。