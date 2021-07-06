　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賣場員工「遭公車夾腿拖行」骨折！求償693萬喊：看到公車會怕

▲▼武漢肺炎,公車上吃東西,沒戴口罩。（圖／記者姜國輝攝）

▲沈女並未完全上公車，司機便往前行駛，造成她右腿骨折、挫傷。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳羿妏／新北報導

沈姓賣場女銷售員2019年8月19日於新北市永和區搭乘公車，不料，方姓司機未等待她完全上車，便關門往前行駛，導致她右腿遭車門夾住，一路被拖行，因而右腿骨折、挫傷、出血性休克。刑事部分，方男被依過失傷害罪判刑3月；民事部分，沈女求償693萬6684元，法官日前判客運公司、方男連帶賠223萬8187元為適當，可上訴。

判決指出，沈女主張，她因方男的過失受傷，須額外支出醫療費用、看護費、交通費、醫療器材及營養費，且無法工作，受傷住院期間曾進行18次手術，導致她身心俱疲，搭乘無障礙專車回診停等紅燈時，看到公車都會驚恐，而車禍至今仍未完全復原，生活各方面都有所不便，得仰賴家人照顧，因此加上精神撫慰金，要求客運公司、方男連帶賠償693萬6684元。

客運公司、方男坦承過失，也同意支付醫療費、薪資損失共88萬4091元，但不同意未來醫療費像是復健費、疤痕治療費用以及看護、交通費。

對此，刑事部分，方男被依過失傷害罪，判刑3月，得易科罰金18萬；民事部分，法官勘驗相關事證後，認為沈女請求營養費部分無理由，另審酌兩造情狀後，判客運公司、方男連帶賠223萬8187元為適當，全案仍可上訴。

ET快訊
妙齡女遭7人圍毆性侵　男友竟冷旁觀還搶走提款卡
台中女16樓墜落身首分離「相距50公分」　高大成曝原因
影／房屋倒塌瞬間曝！他差1秒被活埋　車一開出整棟樓崩落
超商、藥局也可預約！　8張圖秒懂「疫苗登記預約」流程
大陸驚呆台灣百米跑搶殘劑　嘆「兩岸接種對比」：同個時空？
快訊／日本正式宣布！7月8日贈台113萬劑AZ疫苗
微解封有譜！疫情降級3關鍵曝　3大行業優先開放
熱帶低壓來個變化球！　大台北狂吹7級強風

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彎道「5檔高速檔行進」撞蘇花山壁釀6死　遊覽司機被起訴

他載女友到旗津找工作　口罩秒拉下巴...一堆事全曝光

情敵約談判！她遭7男女圍毆性侵…男友旁觀還搶走提款卡：給我密碼

歐酷網涉侵權　前LINE TV執行長劉于遜成首例APP盜版判刑定讞

離奇！台中婦16樓墜落身首分離「相距50公分」　高大成曝原因

快訊／房屋倒塌瞬間曝！差1秒活埋　他車一開出整棟崩落塵土狂噴

大叔搭火車脫口罩大暴走！原來他是累犯　恐噴飛1.5萬　　　

擋土牆施工如小孩堆積木…轟隆一聲整片倒塌！三義2起意外各罰8萬　

賣場員工「遭公車夾腿拖行」骨折！求償693萬喊：看到公車會怕

表姊失聯兩天親屬好急　警消破門！驚見她昏厥倒地及時救命

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

怕被檢舉！外送員蹲地找掩護吃飯 心酸：被當病毒看待...照片惹共鳴

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

Eason重提卡多里樂園..突離席：不要開玩笑　跟KID半夜「遇古裝老人」一開口嚇爆！

彎道「5檔高速檔行進」撞蘇花山壁釀6死　遊覽司機被起訴

他載女友到旗津找工作　口罩秒拉下巴...一堆事全曝光

情敵約談判！她遭7男女圍毆性侵…男友旁觀還搶走提款卡：給我密碼

歐酷網涉侵權　前LINE TV執行長劉于遜成首例APP盜版判刑定讞

離奇！台中婦16樓墜落身首分離「相距50公分」　高大成曝原因

快訊／房屋倒塌瞬間曝！差1秒活埋　他車一開出整棟崩落塵土狂噴

大叔搭火車脫口罩大暴走！原來他是累犯　恐噴飛1.5萬　　　

擋土牆施工如小孩堆積木…轟隆一聲整片倒塌！三義2起意外各罰8萬　

賣場員工「遭公車夾腿拖行」骨折！求償693萬喊：看到公車會怕

表姊失聯兩天親屬好急　警消破門！驚見她昏厥倒地及時救命

撤換蘇貞昌？　總統府揭蔡英文內心規劃：此刻齊心抗疫

彎道「5檔高速檔行進」撞蘇花山壁釀6死　遊覽司機被起訴

沒趕上房地合一逃命潮　投客破解5年閉鎖期密技曝光

曾文水庫回春！台南嘉義水情正常了　蓄水量3億立方公尺冠全台　

鴻海教育基金會、北市府推線上營　邀高中職生動手做遊戲奪獎金！

疫調漏洞求唐鳳出手！確診足跡難跨縣市警告　醫勞盟揭震驚結論

「要不要罷免柯文哲！」接高雄民調電話　台北人：跨區問滿意度？

花蓮145外籍長照看護剩3人沒接種　疫苗施打率97.9%

吱吱翻唱《熱愛105度的你》怕毀了它：再被洗一次腦吧

楊冪離婚3年疑曝「感情現狀」！　罕見頂金髮…激美新造型曝光

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

社會熱門新聞

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

拐23歲女學員脫光檢查「健身成果」　教練深夜拿性愛姿勢意淫

桃園學生夜衝福山宮！最慘恐吞690萬罰單

台中女墜樓頭身分離亡　原因曝光

新北民宅凌晨火警　火光濃煙竄天

撞死過馬路婦人　騎士噴飛50m車毀人傷

即／台中梧棲驚傳輕生！32歲男送醫不治

23人賞夜景恐噴138萬　「矯枉過正」網友論戰

洗屍水排溪中引恐慌　竹縣殯葬業再爆丟包確診者遺體

快訊／轟天巨響！台中民宅倒塌壓車　母女驚恐逃生

情書內容曝　人妻學生告白教授

快訊／北市失蹤居檢者「李泰穎」找到了

即／房屋倒塌瞬間曝！　差1秒活埋人車

失聯港男「李泰穎」　入住資料填寫不實

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

開放第9、10類疫苗預約登記！

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

164萬劑AZ快來了！青壯年接種機會增

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

楊丞琳深夜突拋6字震撼彈　10分鐘影片首公開

用力擦屁！她「草莓奶昔瀑布」狂瀉…醫搖頭嘆：整塊挖掉

小吃店遭棄單20碗麵倒光！網一招完美復仇

房東公審只收1/3水電費！女租客現身...網傻了

艾瑞絲遭疑「花450萬買粉絲」傻眼開嗆

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面