自購+日贈！162萬「AZ疫苗」明後天來台　力拼8月一劑施打率3成

▲指揮中心指揮官陳時中5日表示，「疫苗進來就會跟大家報告，應該也很近了。」（圖／指揮中心提供）

記者陳俊宏／綜合報導

國人十分關心疫苗到貨數量，據了解，周三、周四將有總數162萬劑AZ疫苗抵台，分別是日本追加第二波贈台的100萬劑，以及台灣自購的第二批62萬劑，屆時我到貨疫苗數量將超過688萬劑。而目前台灣疫苗施打率破10%，目標是8月「一劑施打率」來到3成。

日本政府6月4日贈台124萬劑AZ疫苗，日本外務大臣茂木敏充在6月下旬宣布，將追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣、越南，至於提供疫苗給台灣的時間大概在7月中旬以前。

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駐日大使謝長廷5日在臉書提到，日本7月追加提供給台灣的疫苗，文件作業已經在5日趕工完成了，具體日期和數量，將由日方在這1、2天公布後，九州的生產工廠就可以出貨，「我們期待加上這個月日本提供的數量，台灣到貨疫苗總數可以達到700萬劑以上，如果能銜接政府採購的或企業採購部分的到貨，那台灣的防疫還是會保持在世界的前段班，深深期待。」

▲▼目前台灣疫苗施打率破10%。（圖／記者湯興漢攝）



《自由時報》報導，日本贈台這100萬劑AZ疫苗，將在周四抵台。另外，台灣自購的第二批62萬劑AZ疫苗，也將於周三下午抵台，是由華航從泰國載運而來，屆時我到貨疫苗將超過688萬劑。而目前台灣疫苗施打率破10%，目標是8月「一劑施打率」來到3成。

5日傳出華航將自泰國曼谷運載新一批疫苗，在周三下午回台。對此，指揮中心指揮官陳時中僅表示，「疫苗進來就會跟大家報告，應該也很近了。」

我國目前已採購的疫苗包括AZ疫苗1000萬劑、莫德納505萬劑，聯亞、高端兩家國產疫苗預採購各500萬劑，另向COVAX平台採購476萬劑。目前COVAX到貨的兩批都是AZ，但我國日前從美國、日本獲贈疫苗，也讓庫存量大幅提高。

▼據了解，台灣自購的第二批62萬劑AZ疫苗，將由華航載運在周三下午抵台。圖為日前華航載運美國捐贈給我方的250萬劑莫德納疫苗抵台。（圖／記者李毓康攝）