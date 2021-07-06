台中女墜樓頭身分離亡　「關鍵50公分」曝離奇原因

記者黃翊婷／綜合報導

台中市西屯區某大樓5日凌晨2時許發生一起墜樓事件，婦人被發現時頭身分離，明顯死亡。至於為何會造成這樣的狀況，據了解，可能是頸部撞上人行道的不鏽鋼車擋，才會導致頸部斷裂，不過，確切的死因仍有待檢方相驗後，才能釐清。

▲民眾發現婦人墜樓後，立即報警。（圖／記者李忠憲翻攝）

這起墜樓事件發生在5日凌晨2時許，有民眾目擊一名婦人從台中市西屯區某大樓墜落至人行道，嚇得立即報案。但警方到場時發現，婦人頭身分離，已明顯死亡。

警方調查，墜樓的是一名年約50歲的范姓女子，現場未留遺書，而家屬稱范女有多種慢性病。警方後續通知鑑識小組到場採證，並製作報案人及家屬筆錄，全案將依規定報請刑事相驗。

根據《自由時報》報導，如果婦人是在墜落過程中撞到突出異物，頭身分離的距離應該會比較遠，但現場人行道的車擋上有發現血跡，且距離遺體僅50公分，推測可能是落地時頸部撞上不鏽鋼車擋，才會造成這樣的情況。

不過，上述推測並未獲得相關單位證實。警方已報請檢方相驗，確切的死因還要等到解剖結果出爐後，才能進一步釐清。

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