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中央鬧烏龍？北市3度聯繫不上「李泰穎」　早被中市府安排住檢疫所

▲▼集中檢疫所。（圖／王必勝提供）

▲北市5日晚間公布一名居家檢疫失聯者，公布後才收到陽明山集中檢疫所通知，其實對方一直住在該地居家檢疫。（示意圖，非文中李泰穎入住集中檢疫所房間／王必勝提供）

記者袁茵／台北報導

台北市民政局5日晚間9時公布一名失聯居家檢疫者「李泰穎」，經北市府聯絡3次以上，且透過警政系統協尋都沒有結果；事隔不到1小時，北市警局防治科稱已經找到人。但北市民政局區政監督科長郭素蓉表示，先前有向中央查詢過，李泰穎是否有入住集中檢疫所？但當時疾管署說沒有，直到公告發出後，才收到陽明山集中檢疫所的通知，李泰穎一直都住在陽明山檢疫所。

台北市民政局5日晚間9時發布新聞稿指出，失聯者名字為「李泰穎」，是依《傳染病防治法》第58條規定受居家檢疫人員，於4日從香港入境，入境填寫的手機號碼為中國大陸手機門號，檢疫地址填寫同一大飯店，北市府從4日晚上7時聯絡到5日7時，至今超過24小時以上且3次聯絡不到李泰穎，並透過警政系統協尋未果。

但就在新聞稿發出不到一小時，中山警方表示，已經尋獲李泰穎，由於對方入境填寫聯絡手機不實，且未依規定主動回報健康狀況並失聯，警方根據《傳染病防治法》緊急將對方戒護強制送往隔離所進行檢疫。

不過，其實李泰穎並非由警方尋獲，且一直都居住在陽明山集中檢疫所。北市民政局區政監督科長郭素蓉5日晚間提及，李泰穎4日入境時填寫的居家檢疫通知書，應在「同一大飯店」進行居家檢疫，並進入北市民政局關懷系統，但北市5日要關懷時，卻發現找不到人等狀況。

郭素蓉表示，北市第一時間有依照規定，確認對方居家檢疫地址有無更動，並透過內政部向疾管署查詢李泰穎是否入住集中檢疫所，當時疾管署回覆「沒有」，所以才找了一整天之後，透過新聞稿模式呼籲外界幫忙尋人。

郭素蓉說，北市民政局新聞稿發出去後，就立刻收到陽明山集中檢疫所的通知，原來李泰穎一直都待在陽明山集中檢疫所，並確認是因為李泰穎入境時，向海關稱「沒有填寫居家檢疫通知書」，且因為好幾年沒回台灣，在台灣被除戶，所以由前戶籍地的台中市政府衛生局安排入住陽明山檢疫所。

郭素蓉強調，發新聞稿前都有做好查證工作，李泰穎有填寫居家檢疫通知書，卻由台中市政府安排住到中央轄管的陽明山檢疫所，且未告知北市民政局，凸顯出中央與地方縣市政府的溝通管道有問題，將持續檢討精進。

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