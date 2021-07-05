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社會 社會焦點 保障人權

隔離失聯港男「李泰穎」旅館資料填寫不實　晚間在士林找到人

▲▼北市防疫旅館北投雅樂軒酒店。（圖／北市觀傳局提供）

▲圖為北市防疫旅館資料畫面、非新聞當事人居住旅館。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

台北市民政局5日晚間驚傳一名港籍入境檢疫男子「李泰穎」失聯！李男於4日從香港入境，入境填寫的手機號碼為中國大陸手機門號，檢疫地址填寫同一大飯店，北市府從4日晚上7時聯絡到5日7時，至今超過24小時以上且3次聯絡不到「李泰穎」，因此啟動警政協尋、北市民政局與中山警方晚間順利找到失蹤的香港籍李男。

據北市警局防治科證實，5日下午接獲市政府民政局請求協助，市警局根據李男填寫入住資料是位於中山區農安街的同一大飯店，市警局同步將此將本案交由中山警分局展開協查。

但後來市政府民政局與警方同步清查，發現港籍男子「李泰穎」並非離開旅館失聯，經過警方調閱旅館監視器、發現李男根本沒有入住位於中山區農安街的「同一大飯店」

警方據此再把調查時序推回李男入境機場時間，訪查搭載李男前往防疫旅館的司機，這才確定李男入境填寫入住「同一大飯店」；但實際上卻是前往士林區另家檢疫旅館居住，民政局及市府專責隔離業務人員根據入境單上資料訪查，才發現李男填寫入住資料不實，警方晚間親赴士林區該檢疫旅館訪查，這才確認失蹤李男仍在檢疫所，入境檢疫者失蹤危機宣告解除。

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