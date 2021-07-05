南山人壽逆勢徵才！　疫情招募5300名業務員

▲南山人壽不畏疫情，逆勢招募5300名外勤業務。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳依旻／台北報導

據近期人力銀行調查顯示，5月份國內第3級警戒發布後，招募新鮮人的全職工作較4月份減少約6萬個職缺數、減少幅度約14%，整體勞動力市場需求下調的情況之下，南山人壽宣布逆勢擴大求才力度，今年招募外勤業務人員的目標人數預計超過5,300名，徵才幅度較過去增加6％。

同時，南山人壽祭出兼具紮實訓練及優渥獎勵制度的「優質人才培訓計畫」，統計截至今年6月份，今年已吸引逾3,000名求職者進行面談篩選，其中約1,600位已加入南山人壽業務團隊，朝向成功之路邁進。

南山人壽表示，根據勞動部公布109年職類別薪資調查顯示，社會新鮮人月薪平均為新台幣2.9萬元，初任人員經常性薪資以金融及保險業3.2萬元最高；在飽受疫情衝擊的整體就業市場中，金融保險的產業環境也相對穩定，因此，南山人壽的業務人力發展需求今年並未下調徵才目標、減少職缺數，而是因應疫情變化，今年也推出專案財補配套措施，以支持新人在從業起步時期，穩健朝夢想邁進。

南山人壽建議對於金融保險業有興趣的社會新鮮人，可把握機會，往夢想及目標前進，特別是「壽險業務」具有「工作時間彈性、可自主安排」及「努力與收入呈正比、可挑戰高報酬」的職務特點，加上南山人壽由於極為重視業務人員的專業素質，因此向以紮實的教育訓練著稱，對於初入保險業務領域的新進人員來說，可以透過南山人壽整整為期一年的新人培訓專案—「優質人才培訓計畫」為自己的職能奠定充實的根基，另外，南山人壽也提供1年最高新臺幣30萬元的專案獎金作為達標的鼓勵。

南山人壽「優質人才培訓計畫」兩大特色：

第一， 建構4大階段、超過200小時的訓練時數；並透過模組化的專業課程，從基礎銷售的認知與能力，再到健康醫療基礎知識、行銷、售後服務等，培育新進人員具備專業的保險規劃能力、學習整合運用資源，提供保戶專業且溫暖的保險服務。目前為配合防疫，訓練課程均採用線上教學，讓新進人員的學習成長不會因此中斷。

第二， 1年最高30萬的專案獎金鼓勵； 新進人員除了銷售的報酬收入之外，另享有額外的專案獎金協助其在壽險事業初期站穩腳步，首年度專案獎金最高達30萬元，約25%專案新人累計首年度銷售收入及專案獎金可突破百萬門檻，大幅領先目前社會新鮮人普遍收入水準。

南山人壽強調，今年國內勞動力市場及就業環境，因疫情而受到如海嘯般的衝擊，原本從校園畢業正準備蓄勢待發的職場新鮮人，面臨嚴酷的考驗，求職待業的痛苦指數可想而知；此外也有許多職場工作者因所屬行業因疫情影響而造成收入減少，進而引發強烈轉職需求，期望以優質健全的培育計畫及佣獎機制，提供有志於往金融保險業發展的年輕人，開拓個人職涯發展最寬廣的機會與舞台，實現自己的成就與夢想。