外送員「蹲地找掩護」！一張照片寫滿無奈　網嘆：換作你捨得嗎

▲外送員躲起來飲食，讓人看了相當不捨。（圖／翻攝自台中人大小事臉書）



記者林緯平／綜合報導

三級警戒期間，外出一定要戴口罩！但隨著進入夏季，悶熱的氣候讓許多外送人員、工人相當煎熬。由於長時間在戶外工作，還是要飲食、休息，但這些勞工朋友，卻都很怕遭「正義魔人」偷拍檢舉，吃飯都要躲起來吃。就有網友分享一張「心酸照」，寫出外送人員的無奈。

網友在臉書社團「台中人大小事」貼出一張照片，只見一名外送員蹲在水泥牆後用餐，似乎很怕摘下口罩的模樣被人看到。對此該名網友寫下，「可以麻煩大家一件事嗎？看到這樣的畫面請得過且過可以嗎？他們可也算是防疫國家隊的一部份，看到要這樣躲起來用餐心裡真的五為雜陳。」

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▲網友希望大家能體諒外送員。（圖／翻攝自台中人大小事臉書）

其他人看到此貼文後，紛紛留言「我會當作沒看見，委屈了」、「正義魔人可怕」、「外送員也是人，也是別人家的小孩，換作自己的孩子捨得嗎」、「外送人員辛苦了」。但也網友補充，「搞不清楚狀況才會這樣，疫情指揮中心本來就說明過旁邊沒人，有社交距離，本來就不需要這樣躲起來用餐」。

事實上，根據中央流行疫情指揮中心表示，「惟考量部分勞工群族之工作條件特殊（例如對於工地施工人員或食品外送員等戶外工作者），有飲食需求時，得在保持社交距離或備有適當阻隔設備的狀況下，於飲食期間暫時取下口罩用餐，但其他時間還是需要全程配戴口罩。」

此外，勞動部職安署也請民眾在疫情期間，多多體恤戶外工作者的辛勞，勿以異樣眼光質疑其取下口罩用餐。