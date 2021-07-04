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快訊／創新低！新北＋11例「5人與北市相關」　各區染疫人數曝光

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增37例本土病例，其中新北市新增11例列全國第二。侯友宜召開防疫記者會表示，今天11例中，分別是板橋3例，土城、新莊各2人，永和、淡水、蘆洲、中和區各1人。總確診數6555人，5079人解隔離。另外，5人與北市有關。

中央流行疫情指揮中心4日公布國內新增39例COVID-19確定病例，分別為37例本土及2例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，個案分布以台北市18例最多，其次為新北市11例、桃園市及彰化縣各3例、宜蘭縣2例；其中16例為已知感染源、3例關聯不明、18例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,459,913例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,442,937例排除)，其中15,030例確診。

自2020年起累計688例COVID-19死亡病例，其中680例本土，個案居住縣市分布為新北市349例、台北市260例、基隆市22例、桃園市20例、彰化縣11例、新竹縣6例、台中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。
 

▲▼新北防疫0704。（圖／翻攝直播）

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）

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