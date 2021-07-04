LIVE／北市虎林街爆群聚「已30人確診」　陳時中最新說明

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台北市長柯文哲昨（3日）透露，虎林街攤販集中場發現幾個感染，虎林街（含鄰近巷弄）共有13戶人家染疫，總確診人數30人。今（4日）天將在永吉國小進行大規模PCR篩檢，造冊人數達3300人。另，台北三市場累積220人確診，7/2、7/3擴大採檢新增41例個案，並增列183人居家隔離，下午指揮中心記者會有望公布接觸者採檢與市場專案病毒基因定序結果。

北市府昨公布虎林街一帶住戶感染狀況，6月1日至7月3日，台北市虎林街（含鄰近巷弄）共有13戶共計30人確診；其中，8戶為家庭群聚，有3戶全家確診數達4人。截至目前，剩下7戶、14人隔離中，已有16人解隔離。另，扣除同住家人，其餘接觸者總計匡列144人。

針對虎林街傳出有確診者，柯文哲下午在記者會表示，從大數據統計可以看出，「有零星的感染」，有一些潛藏的感染源，因此明天就會在永吉國小進行篩檢專案，已經聯絡了8個里和市場自治會造冊。在疫苗開打前，也許大量篩檢也是治標的辦法。

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中央流行疫情指揮中心昨在記者會上公佈北市三大批發市場大規模採檢結果，總計確診超過200人，其中環南市場最多有111人，第一市場確診88名，第二市場21名，主要是分別分布在新北跟台北，總數大概一半一半，多為市場裡內住民。

各界都關心市場群聚的病毒株是否為Delta病毒？醫療應變組副組長羅一鈞表示，檢體仍在定序中，但目前看到雙北都是英國變異株，雖然結果還沒出來，但從新北家禽市場檢驗結果以及流行病學來看，應該不需要特別擔心。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）