打輝瑞第2劑驟逝！美13歲少年曾發燒肚痛　解剖發現心臟腫大

▲克萊尼克的葬禮已於6月26日舉辦。（圖／翻攝自gofundme）

記者詹雅婷／綜合報導

美國13歲青少年克萊尼克（Jacob Clynick）6月中旬接種輝瑞疫苗第2劑，豈料在打完疫苗3天後，於睡夢中過世，已知他沒有潛在身體狀況。此案已引起美國疾病管制與預防中心（CDC）關注，依據初步驗屍報告，克萊尼克去世時心臟腫大，當局正在釐清確切死因。

綜合底特律新聞報（The Detroit News）等報導，克萊尼克6月13日前往藥局施打第2劑輝瑞疫苗，接下來2天則是出現發燒、疲累等常見的疫苗接種副作用，而15日則是開始出現肚子痛。依據他親戚的說法，克萊尼克出現的這些症狀並不嚴重，但就在當日晚上睡覺後再也沒有醒來，在睡夢中過世。

家屬指出，他們被告知，初步驗屍報告顯示克萊尼克過世時心臟腫大，且心臟周圍包覆著液體。但當局不願證實此一消息，僅回應相關調查正在進行中，可能需要3至5個月才會有結果。而殯儀館承辦員透露，克萊尼克的死亡證明上並未列出死因。

目前美國疾病管制與預防中心（CDC）現已對此案展開調查，釐清克萊尼克的死是否與疫苗接種有關。此前，CDC免疫實踐諮詢委員會才表示，接種輝瑞及莫德納疫苗與年輕人心臟疾病風險可能存在關聯。

▼克萊尼克施打的是輝瑞疫苗。（圖／路透）

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