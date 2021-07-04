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友拿3000萬祖母綠自拍還摔裂！珠寶商僅獲賠43萬　原因曝光

▲▼祖母綠,寶石,項鍊。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲范男因3000萬的祖母綠寶石遭潘女摔裂，提告求償1000萬。（示意圖，非本案寶石／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

范姓男子2018年6月4日將市價3000萬、產自哥倫比亞的天然祖母綠寶石，帶至台中供潘姓女子鑑賞，不料，對方卻未經他同意玩賞、自拍，還因而手滑，導致祖母綠碎裂、表面出現霧花。范男為此提告，要求潘女賠償1000萬元，不過，台中地院審理時，因該寶石經鑑定後市價僅349萬7000元，受損後掉價至43萬1000元，故判潘女賠43萬1000元，可上訴。

判決指出，范男主張，潘女2018年6月4日未經他的同意，玩賞其哥倫比亞出產的天然祖母綠寶石，導致祖母綠掉落至玻璃地面，造成祖母綠碎裂、正面凹洞、側面三處小缺角，以及表面出現霧花情形；潘女當下雖允諾會賠償，也傳訊給他表明歉意，願意協助負責，但卻遲遲未有下文，直到同年8月21日他寄發存證信函給潘女，對方仍拖延、避不見面，至今仍未賠償，而祖母綠原市價3000萬，受損後殘值僅剩850萬元，加上訴訟費用考量，故向潘女求償1000萬元。

潘女表示，自己確實有過失，而范男的祖母綠雖重量達77克拉，但市場並非僅以克拉數作為唯一判斷價值因素，該寶石價值未達3000萬元，且范男主張的原始價格、受損後價格過高；此外，她認為，范男從事珠寶販售，理應知道貴重珠寶的保存、拿取應特別謹慎，但卻以輕忽態度交付她，並且在她拿取時，也沒明確告知她寶石價值甚高應注意拿取，因此范男也應負過失責任。

不過，當天也在場的黃姓女子證稱，范男是要承接醫美會館，才會向潘女展示祖母綠表明自己有足夠經濟能力，而范男當天已先告知珠寶很貴重，但潘女觀賞時將盒子打開拿取祖母綠自拍，隨後即手滑讓祖母綠掉到玻璃桌上。

根據珠寶鑑定所鑑定內容指出，范男的祖母綠寶石市價僅349萬7000元，受損後掉價至43萬1000元，另從顯微鏡觀察，寶石內容物無哥倫比亞特有之三相物，故無從認定寶石產自哥倫比亞。對此，法官考量後，判潘女賠43萬1000元為適當，全案仍可上訴。

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