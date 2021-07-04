「微解封」遭疫情套牢　士林夜市週末空蕩蕩「彩券行都沒人」

▲士林夜市微解封後人潮依舊稀疏，就連平日熱門的「飛來發」彩券行都十分冷清。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

因應疫情升溫，全台提升至三級防疫警戒超過一個月，夜市也因應防疫陸續關閉，攤商大嘆快活不下去。台北市政府為避免攤商斷炊，日前宣布讓疫情熱區外的夜市有條件「微解封」，不料宣布完不久，環南市場就傳出疫情擴大消息，3日晚間為夜市微解封首個週末，士林夜市卻人流稀疏，就連平常熱門的「飛來發」彩券行都十分冷清。

根據台北市政府29日公布的「夜市微解封」原則，夜市須向市府提出申請後，經核准才得以開市，還需自主減攤到原規模的4分之1，同時還要落實實聯制，在禁止外食的防疫政策下，食物一率只能提供外帶，不允許邊吃邊逛夜市的行為。

▲多數店面未營業，民眾聚集在小吃攤前排隊候餐。（圖／記者游宗樺攝）

士林夜市在週六晚間10時許，前陽明戲院附近的店面多是黑壓壓一片，許多店家拉下鐵門不是停業就是招租，部分食物攤商如水煎包、鹽水雞仍在營業，逛夜市人潮多集中在小吃攤販前，戴著口罩排隊等著點餐，與疫情爆發前的週末相比，人流只剩不到1成。

人潮銳減下，就連文林路上的「飛來發」彩券行也門可羅雀，與過年、獎金加碼期間大排長龍的人潮相比，十分冷清。有在地人指出，士林夜市多數店家為按摩店、夾娃娃機店，在防疫政策下這些店都無法營業，加上外國觀光客進不來，就算有條件開放「微解封」，對外地人的吸引力還是不夠大，自然無法聚集人氣。

▲台彩春節加碼時，「飛來發」彩券行前出現大批民眾搶買，熱鬧景象與現在相比差異甚大。（圖／記者呂佳賢攝）