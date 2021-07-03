　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老公確診、公婆病逝！　她回顧足跡大驚：源頭恐是疫苗接種站

▲▼馬來西亞疫苗接種站。（圖／路透）

▲馬來西亞正積極推行疫苗接種計劃，但女子沒想到，她們一家竟因接種疫苗而導致全家染疫。非新聞當事人，下同。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞新冠疫情嚴重，單只過去24小時就有6982例新增確診，政府也自3日開始對多個疫情嚴重的地區下達封鎖令。儘管政府祭出了嚴苛的防疫措施，但一名女子最近卻在Facebook指出，她與家人不曾到過人多的地方，全家卻還是感染了新冠肺炎，懷疑其中的破口可能是疫苗接種站。

據當地媒體《中國報》報導，這名女子指出，她的丈夫在5月31日載送公公前往疫苗接種中心施打第1劑疫苗，由於接種人數過多，丈夫與公公在現場待了約莫3小時才成功接種。施打了疫苗的公公前幾天並未出現任何症狀，但在6月4日當天卻突然感到十分疲憊，還出現了發燒的症狀，只能臥床休息。

女子表示，她們一家一開始只當這是接種疫苗後的副作用，因此並未多加留心，只讓公公服用退燒藥休息，可是沒想到，公公的病情反反覆覆，直到接受快篩後才發現，公公早已染疫，而有過密切接觸的丈夫，PCR檢測結果也同屬陽性。

▲▼馬來西亞,接種疫苗。（圖／路透）

為了避免交叉感染，女子只好趕快帶著孩子和婆婆「逃」到大伯家隔離，但不到1週，婆婆也出現了發燒症狀，經檢測後確認染疫，女子只好帶著孩子再搬到堂妹家隔離。隔日，公公的病情惡化，送院後卻遭醫生告知已時日無多，最後在6月12日病逝。

女子指出，「我們什麼也做不了，因為他們直接將遺體送到火化場，我們只能站在遠處看著。」6月27日，女子的婆婆也被院方送回家中，不過當時已病入膏肓的婆婆，只能帶著氧氣罩勉強呼吸。婆婆在出院的當天傍晚在家中去世。

在婆婆去世的時候，女子染疫的丈夫也被送到治療中心隔離。她指出，丈夫非但無法見到雙親的最後一面，在面臨與親人訣別的痛苦時刻，也只能自己一個人默默承受，「我只能透過電話安慰他，直到掛了電話才敢偷哭」。

根據這名女子的說法，她們一家人都遵守政府的防疫規定，不曾到人多的地方，唯一一次前往人潮較多的地方，就是5月31日去接種疫苗，因此女子懷疑，丈夫與公公是在疫苗接種站染疫後，將病毒帶回了家中，並傳染給婆婆，才導致這場悲劇的發生。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

百年美國家電品牌特賣！空氣清淨機下殺2990元

 
ET快訊
女童眼睛裡有「狂扭眼屎」　母一看嚇傻！抓出3隻
入住防疫旅館卻命喪火窟！印尼女遺體沒人認領
正妹肉販被踢爆是「林昶佐人馬」！　他曬「公主有沒有乖」貼文起
海霸王也難撐！西門町會館休業　求「免」租金
一車4人爽玩宜蘭3染疫！網美景點三星落羽松秘境淪陷　11足跡
學生也能打！BNT有望9月前進口　柯文哲：對12到18歲青少
祈家威染怪病瘦到35公斤「像乾屍木乃伊」　病床照曝光！
陳其邁再霸氣加碼！疫苗接種診補助「1千↑2千」　回溯至5／1
快訊／虎林街爆確診案例　柯文哲：造冊3300人4日起做大規模
接種莫德納11大常見副作用曝！　發燒48小時↑＋呼吸困難速就
長髮短褲女「重量級連結」！業績超慘淡　她哀嘆被疫情害
快訊／黑箱疫苗風波延燒　北市科長、股長遭調職
快訊／北市強制被匡列者要篩檢　否則依法處3千到1萬5元
老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美魔女Vera Wang揪鮮肉慶72歲生日　超低胸亮黃禮服引暴動

墨西哥灣「地獄之門」烈焰狂燒！　海底天然氣管道爆燃惹禍

日本難逃「奧運魔咒」　4度申奧都出大事！

美國宣布送薩爾瓦多150萬劑莫德納　中國「馬上跟進」贈科興疫苗

金正恩怒罵「通通不准護航」！傳一次拔掉2元帥　為軍人走私背鍋

老公確診、公婆病逝！　她回顧足跡大驚：源頭恐是疫苗接種站

日本熱海土石流第一視角曝！泥流朝面前狂湧　他拍一半瘋喊：快逃

俄羅斯單日增679死創新高！　普丁「拒封城」照辦歐國盃球賽

加拿大再發現「1148具原民兒童」骸骨！　抗議者毀英女王雕像洩憤

印尼「單日確診破2萬」　美國將贈400萬劑莫德納疫苗

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

勝利被控9罪名遭求刑5年！不認性招待　D社出面打臉...曝光「老司機群組」對話

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

九份變空城！疫情影響少了遊客 9成9店家自主歇業：快撐不下去

驚！乘船驚見麋鹿「輕功水上漂」　急奔水面11秒...網驚：武林高手

美魔女Vera Wang揪鮮肉慶72歲生日　超低胸亮黃禮服引暴動

墨西哥灣「地獄之門」烈焰狂燒！　海底天然氣管道爆燃惹禍

日本難逃「奧運魔咒」　4度申奧都出大事！

美國宣布送薩爾瓦多150萬劑莫德納　中國「馬上跟進」贈科興疫苗

金正恩怒罵「通通不准護航」！傳一次拔掉2元帥　為軍人走私背鍋

老公確診、公婆病逝！　她回顧足跡大驚：源頭恐是疫苗接種站

日本熱海土石流第一視角曝！泥流朝面前狂湧　他拍一半瘋喊：快逃

俄羅斯單日增679死創新高！　普丁「拒封城」照辦歐國盃球賽

加拿大再發現「1148具原民兒童」骸骨！　抗議者毀英女王雕像洩憤

印尼「單日確診破2萬」　美國將贈400萬劑莫德納疫苗

送溫朗東白花！林佳新嗆「不長眼的白爛」　本尊：柯韓粉產生匯流現象

美魔女Vera Wang揪鮮肉慶72歲生日　超低胸亮黃禮服引暴動

黯然離校仍堅持打官司！長庚大學跨性案主4年夢中驚醒　449字聲明

北市13家醫院開設孕婦特別門診　蔡炳坤提醒接種前先諮詢

何冰嬌減肥8公斤首度挑戰東奧　「嚐到甜頭會堅持下去」

這是少林足球魔鬼隊？巴西前鋒飛踹對手頭部　遭批「殺人兇手」

正妹肉販被踢爆是「林昶佐人馬」！　他曬「公主有沒有乖」貼文起底

昨18.4萬人打疫苗創新高「涵蓋率逼近1成」16萬人瘋搶莫德納

海霸王也難撐！西門町會館休業中　發函房東求「免」租金

紅色三角椎左右擺好療癒　96萬座鐘亮色吸睛

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

國際熱門新聞

北韓餐廳成「肉慾天堂」　美女侍者暗賣特殊服務

日本熱海土石流20人被沖走！20秒驚悚影片曝

女警「制服剪洞」　囚犯獄中大玩活春宮

邊看邊教！女星逼2帥兒一起看A片

滑抖音驚見自家門口　成老公偷吃鐵證

快訊／波音737貨機「夏威夷墜海」　美國海岸警衛隊出動

消防局回1台700萬　他狂捐7輛救護車

路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

全家染疫！她大驚：源頭恐是疫苗接種站

輝瑞、莫德納只打1劑　效力也可達81％

邁阿密大樓20死　抬出消防員7歲愛女遺體

長期新冠「恐怖後遺症」關鍵找到了！

男童玩手遊1hr　害爸爸「忍痛賣車求生」

婚禮才開始「新郎突過世」　新娘崩潰

更多熱門

相關新聞

快訊／虎林街爆確診案例　柯文哲：造冊3300人4日起做大規模篩檢

快訊／虎林街爆確診案例　柯文哲：造冊3300人4日起做大規模篩檢

環南市場2日驗出41人確診，台北市長柯文哲還透露，位於虎林街的永春市場發現幾個感染，要開始做區域性篩檢。對此，柯文哲3日指出，4日將在永吉國小進行大規模PCR篩檢，造冊人數3300位。

台南85歲婦人疑打疫苗過世行政相驗

台南85歲婦人疑打疫苗過世行政相驗

快訊／黑箱疫苗風波　科長、股長遭調職

快訊／黑箱疫苗風波　科長、股長遭調職

快訊／家戶感染嚴重　柯文哲籲：有症狀馬上出來做篩檢

快訊／家戶感染嚴重　柯文哲籲：有症狀馬上出來做篩檢

即／莫德納湧長輩施打潮　高雄疫苗覆蓋率突破1成

即／莫德納湧長輩施打潮　高雄疫苗覆蓋率突破1成

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情馬來西亞東南亞要聞疫苗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／無症狀確診多到嚇到柯文哲　侯友宜：新北篩出1206例

不能見男友！看護跟阿公「借用一下」　真相逆轉

網抓包疫苗公文晚19天發　嗆林昶佐還想收割

中共百年黨慶「22歲正妹」超強背景曝光　網友全驚呆

獨／台積電、郭董與賣方最新協議曝

快訊／今日新增76例本土、10例死亡

快訊／712後有望開放內用？　行政院最新裁示出爐

居家快篩一小時陰轉陽！男大生嚇壞衝急診

劉寶傑吼：他不是在地的啦　林昶佐真實身分是「天龍人」

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

可口可樂復仇！C羅被移走

即／85歲嬤「剛打莫德納」！今早陳屍家中

操作長榮期貨！護理師「1個月賺295萬」嗨翻

市場炸確診會延長三級嗎？　網曝夜市現況

賣台積電轉海運「1年狂賺1100萬」　專家曝光下一個航海王

更多

最夯影音

更多
騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎
環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面