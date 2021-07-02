為何開嗆林昶佐？　自治會長爆內幕「整天捧中央」

政治中心／台北報導

台北市環南市場今（2日）爆出41人確診，衛福部長陳時中、市長柯文哲、立委林昶佐一同視察。林昶佐當場痛斥柯文哲沒有立即採取防疫措施，結果當場被環南市場自治會長林勝東反嗆「你有來環南市場關心過嗎？」事後，林勝東受訪時說出心裡話：「林昶佐整天捧中央是捧怎樣？」

環南市場新增41例確診，陳時中、柯文哲和林昶佐等人2日上午赴環南市場視察，記者會過程中，林昶佐拿起麥克風當開嗆柯文哲「講廢話」，還說「我不是要發脾氣！」

柯文哲原本想拿麥回應，但被林勝東搶走麥克風，當面吐槽林昶佐「你只有選舉拜票時才會來，疫情後你有來關心環南市場過嗎？有嗎？沒嘛！枉費我挺你，一次都沒有，我要給你吐槽！騙肖！」

記者會後，林勝東接受媒體聯訪表示，「從頭到尾林昶佐只打一通電話給我，我跟林昶佐是好朋友，可是你要對得起我這個朋友，我挺他是以朋友的角度，看年輕人能不能做事。」

林勝東直言，林昶佐第一屆有做事，第二屆有嗎？「完全沒看到他對萬華人爭取什麼，整天捧中央捧怎樣？我們老百姓要的是安全，希望疫情趕快過去而已」。

林昶佐事後也在臉書道歉，表示「今天參加中央跟地方針對環南市場疫情成立聯合前進指揮所的記者會，我在會中難掩不耐的發言，我要向市民朋友表達誠摯的歉意」。

完整對話逐字內容

會長：立委啊立委，你中正艋舺區...你…你從疫情到現在，你有替我們中正艋舺區的百姓發言嗎？有嗎？

林昶佐：會長...

會長：沒有嘛！

林昶佐：會長...我…你不要這樣…

會長：沒有嘛！枉費我那麼挺你！

會長：你騙誰啊！

陳吉仲：會長…

會長：你只會吐槽而已嘛！

陳吉仲：會長…那個…

會長：要我（站出來）吐槽你！

陳吉仲：會長…等一下…我們今天是中央跟…

會長：你有來，你有來環南市場關心一下嘛？有嗎？

會長：你選舉一次來幾次（環南市場）你以前有來環南市場關心我們？

陳吉仲：會長…我們大家那個啦…我想今天是…

會長：枉費我那麼挺你（林昶佐）啦！