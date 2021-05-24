一家3口腹瀉疑染疫！她回想吃過「2食物」....一查傻眼：不要學

▲本土疫情爆發，民眾只要有一點點症狀，難免就會擔心是否染疫。（示意圖／記者許立昕攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

台灣本土疫情升溫，讓不少民眾人心惶惶，稍有症狀就擔心是否染疫。就有一名女網友表示，和家人一起吃完西瓜與韭菜水餃後，沒想到一家三口都開始狂拉肚子，上網查了新冠肺炎症狀後很擔心是否確診，不過再仔細查證後才發現，原來是西瓜與韭菜一起食用可能會導致腹瀉，讓她哭笑不得地提醒大家「千萬要分開吃」。

一名女網友在論壇Dcard以「好險是烏龍一場」為題發文，表示她爸爸買了一顆超大顆的西瓜，一家三口開心地切來吃，午餐則吃了媽媽包的韭菜水餃，不料吃完後竟開始肚子痛拉肚子，接著爸爸和媽媽都依序出現相同症狀，讓她很驚慌，上網搜尋後還發現新冠肺炎其中一項症狀即是「腹瀉以及腹痛」，很擔心是否確診。

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▲▼女網友一家人吃了西瓜後再吃韭菜水餃，沒想到竟然拉肚子。（上圖／取自免費圖庫Pixabay、下圖／達志／示意圖）

後來原PO想了很久，懷疑是否是食物有問題，立刻上網確認，結果發現韭菜有促進消化的功效，西瓜有滑腸的功效，兩者放在一起吃很可能導致腹瀉，所以最好還是分開來吃，原來一切是虛驚一場，讓她鬆了一口氣，並直呼「大家學到了嗎？西瓜跟韭菜要分開吃哦！不然會像我一樣在廁所拉到快脫肛，好險不是肺炎，是食物，現在真的隨便打個噴嚏都怕是肺炎」。



其他網友看後紛紛留言，「長知識了」、「我吃韭菜水餃必拉肚子」、「糟糕！我今天才剛吃完西瓜接著吃韭菜水餃，下午想說便秘很久還吃了會拉肚子的藥」、「便秘的我：筆記筆記」、「天然通便劑？」、「也有可能是西瓜吃太多」。