市場炸52確診「還敢開放夜市」　鄉民揪1關鍵怕爆：10天後見效

▲寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

因應三級警戒，北市夜市多屬於停業狀態，不過市長柯文哲日前就率先宣布「夜市微解封」，寧夏夜市6月29日也湧現人潮，引發熱議。今早環南市場爆出41人確診，就有網友焦急直呼「今天炸裂了」，台北到底哪來的勇氣微解封？貼文一出，立刻引發熱議，其中還有網友回應，「開放夜市是PLUS，效果在10天後見效。」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台北市是哪來的勇氣開放夜市」為題丟出討論，提到北市夜市微解封，讓一堆人相信台北的疫情真的趨緩了，怎料環南市場卻爆出41例確診，「今天炸裂了，有種再開放啊！」

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▲有網友質疑微解封一事。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「真的，還在幻想解封」、「賭性堅強，不愧是台灣人」、「笑死，其他地方夜市有全封閉嗎」、「市場能開放為啥夜市不能？都是工作」、「夜市跟傳統市場哪個比較危險」、「市場可以，夜市不行，這什麼道理」、「夜市就娛樂，賣場就民生需求」、「確診數下降開夜市合情合理吧？難道要等+0喔」、「怎麼不吵百貨公司還開著」。

其中，還有些網友認為兩者並無直接關聯，「因果關係是？百貨公司表示」、「菜市場問題卻檢討夜市」、「關聯在哪裡？一樣只能外帶有差嗎」、「夜市跟環南市場的關係」、「環南跟寧夏位置差有點遠」。

▲環南市場有41人確診，已於今早7時許緊急封閉、清潔消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲6月30日表示，7月1日、2日要實施批發市場大規模PCR。環南市場篩檢了2783人，共有41人確診；濱江市場篩檢了2658人，共有4人確診；萬大市場篩檢了1001人，有2人確診，288人結果未出爐；而萬大國小則篩檢了968人，有5人確診，35人結果未出爐。批發市場PCR篩檢了7413人，目前有52人確診，多數人員集中在環南市場。

針對夜市微解封，本站曾報導《寧夏夜市29日「微解封」率先復業 採單邊攤商營業、得來速外帶型態》，柯文哲認為，防疫與經濟要維持平衡，必須考慮沒工作、沒飯吃的那群人，南萬華地區疫情較嚴重，市場自治會跟市場處先申請，評估防疫計畫後才能復業；至於其他地方，原則上不會全開，會減量、降載，從四分之一攤位量開始營業，且以不會拿下口罩的交易優先。