喬友惡火4死22傷家屬怒嗆國賠　律師坦言複雜度高：要長期抗戰

▲彰化喬友大樓火警導致4死22傷。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

彰化喬友大樓大火波及高樓層的防疫旅館百香果商旅，導致4死22傷憾事，死者之一還是消防員陳立帆，成「火神的眼淚」翻版。死者家屬怒指商旅業者及消防單位延誤害命，泣訴要提國賠。律師坦言，這場火警須仰賴火場鑑定報告才能釐清，且複雜度高，建議家屬聘請好律師，要有長期抗戰準備。

曾任檢察官的律師林俊儀表示，建築物失火大致可區分為：一、使用者的因素、二、建築物因素。在使用者因素中，起火原因是使用者個人行為不慎，如抽煙、烹飪等內部明火使用不當，由行為人依刑法第276條負起過失致死責任，受火災波及者，則依侵權行為向使用者求償。

而建築物因素，常見是管線老舊問題，因建物管線依規定需定期檢修維護，若因管線老舊引起火災，則建物所有人需負起過失致死責任，受火災波及者，則依侵權行為向其求償。但起火地點若經業者裝修，起火原因係因裝修不當而引起，則裝修是否符合法規，並通過消防安檢，將會是關鍵。

林俊儀說，消防安檢過程如有公務員縱放或收賄，則業者及公務員須負過失致死責任，此時因公務員執行職務有故意過失，也會有國家賠償的請求。上面所講的原因並非有排他關係，可能是同時造成火災的共同原因，（如業者裝修不當、消防安檢不確實，但因抽煙造成），則要共同負責。

至於消防員落單而命喪火場，他認為，如果該名消防員自己決定落單，雖見義勇為，依自我負責原則，導致死亡仍需自己負責，頂多政府有補償（非國家賠償）。但消防員出勤有相關規範，若要求集體進出行動，此時現場出勤消防員群體成為危險共同團體。

如果現場指揮官未清點管制出勤人員，造成消防員落單，或同隊消防員棄他不顧，自行離開現場，則主管或同編隊人員可能有不作為的過失致死責任，此時也會有國賠責任。不過，落單原因是否因現場情況危急而不可避免，也會有阻卻違法或減免刑責的可能性。

法界人士也說，台灣很多老舊房子管線都沒在維護，因此許多火警都與此有關。他坦言這案子不容易，傷亡家屬可能要有好律師督促著檢察官。另外，中央警察大學有偵查與鑑識科學研究中心，可以協助火場鑑識，如果家屬有意見，因為火場證據會隨時間消滅，可能要儘速接觸，請求協助。

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