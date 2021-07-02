人數超乎預期的多！正妹網紅揭「赴美打疫苗指南」…預估花費曝　

▲台灣疫苗短缺，不少人選擇到美國接種疫苗。（圖／記者任以芳攝）

記者閔文昱／綜合報導

新冠疫情嚴峻，國內疫苗短缺，不少人選擇到美國打疫苗，免費又快速。對此，網紅泰芮（Teri）分享親友在美國施打過程，發現人數「超乎預期的多」，她也整理了赴美打疫苗的「資訊全指南」，揭露相關程序、花費，提供有意赴美大疫苗的民眾參考。

YouTuber泰芮1日發布影片介紹，赴美打疫苗的民眾首先要先上網申請美國電子旅遊許可（ESTA），費用大約台幣400元，接下來就是購買機票，不過她也指出，目前機票的價格大約是平時的2倍，來回大約5萬元。另外，出國時要出示72小時內的核酸檢測陰性證明，預約自費檢測的價格約5800元，急件則為7000元。

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▲網紅泰芮（Teri）分享赴美打疫苗指南，揭露相關價格、流程等。（圖／翻攝自YouTube／Teri Timeout，下同）

泰芮表示，入境美國後，便可在住宿附近的藥局預約打疫苗，第一劑打完後相隔21天才可打第二劑，第二劑的副作用也會比較強，所以需要休息觀察3至5天，最後回程前再進行一次篩檢便可回台。抵台後為配合入境隔離措施，因此必須入住防疫旅館14天，期滿再進行公費篩檢，就完成整個赴美接種疫苗的流程，整個過程約25至30天。

費用部分，泰芮透露，返台前的篩檢約7000元；來回機場的交通費約2000元；在台灣隔離時入住的防疫旅館約3萬元。生活費部分，一餐以300元計算，30天約2萬7000元；住宿費保守估計一晚1500元的話，30天就須4萬5000元。加上上述其他費用，整趟流程約為16萬元起跳，加上種種變數，費用可能會落在20萬元左右。

泰芮也強調，若有親友在美國，就可省下住宿費，那麼費用大約就為12萬元起跳。另外，影片中泰芮也透過美國友人的親身經歷，介紹莫德納疫苗與輝瑞疫苗的差異，她指出，2者疫苗的效果差不多，不過莫德納疫苗的副作用會更為明顯，尤其在接踵第二劑時，就會出現全身無力、發高燒的症狀，不過實際情況還是要視個人體質而異。

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