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媽憂副作用！苦求女兒「不准打疫苗」　她想偷打網全挺：不用怕

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

疫苗開打迄今已累積多起死亡個案，讓尚未施打的人卻步，甚至出現「緩打潮」，一名女網友表示，家人擔憂疫苗副作用，堅持不打疫苗，她尊重家人的意見，但若輪到她則願意施打，結果媽媽很激動地苦苦哀求，拜託她不要打，很苦惱該不該聽媽媽的話，還是偷偷打不要說？

女網友在PTT發文，尊重家人不想打疫苗的決定，「輪到我，我應該大概就會去打」，結果這幾天媽媽超激動，還使出哀求大法，拜託她千萬不要去，讓她超級傻眼。她反問媽媽，「如果我被感染怎麼辦？」媽則回覆「不會那麼衰」，若真的染疫了，就只能好好認命，「那就是你的命」。

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她苦惱表示，不管怎麼溝通，媽媽都不讓她打疫苗，「一副我打疫苗就是忤逆不孝的感覺」，她因此新生想偷偷打的念頭，但是又擔心會一直被家人問，「如果是你會怎麼辦？偷偷照打不說，還是乖乖聽媽媽的話？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友建議原PO打疫苗。（圖／翻攝自PTT）

對此，有網友建議她如果可以打的話，盡量都去打，「記得買疫苗險」、「就怕你猝死吧，打完疫苗接種書藏好」、「去打但不要講，先斬後奏」、「照打啊，不會自己判斷嗎」、「沒知識真的是件可怕的事，尤其是還拖著親人一起陪葬」、「照打啊，你有行為能力吧，幾歲了還要被媽媽牽制」、「有錢人都排隊偷打了，你爸媽是在怕什麼」。

其他網友則表示，「我家老人一個80歲一個88歲，幸運沒副作用，但像你說的萬一衰的話怎辦，自己拿主意，我家老人都是自己願意打」、「我打AZ了，沒事；我本來不想打，被父母一直唸」、「我才不管，已經去打了！保護自己跟家人」、「我身邊一堆人打了都沒事」。

近來，全台各縣市都出現，長者打完疫苗後猝死的案例，但兒科醫師楊為傑表示，平均而言，莫德納的疫苗反應比AZ還強，第二劑比第一劑明顯，「我不懂老人家等莫德納的理由，長輩真的有接受到正確的消息嗎？」《18歲↓不能打AZ！哪些人別接種、孕婦注意事項「疫苗5大QA一次看」》也為大家整理出施打疫苗的QA，以及注意事項。

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