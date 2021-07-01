快訊／喬友惡火4死！蘇貞昌現身殉職勇消陳志帆靈堂致意

記者黃彥傑、陳以昇／彰化報導

彰化喬友大樓昨（6月30日）發生嚴重火警，造成消防員陳志帆、4名防疫旅館房客身亡。對此，行政院長蘇貞昌今（1日）下午3時許抵達彰化殯儀館，與彰化縣長王惠美一同前往殉職陳員的靈堂慰問。不過，蘇貞昌準備離開時，面對媒體提問，他不發一語，快步走上座車離去。

▲▼喬友大樓火災釀4人身亡，行政院長蘇貞昌現身靈堂慰問。（圖／記者黃彥傑攝）

33歲的勇消陳志帆因空氣瓶氧氣用盡，最終被發現倒臥9627房，沒了心跳，同袍緊急施予CPR，仍救不回他的寶貴生命。據悉，陳志帆為了追隨擔任義消的父親腳步，而選擇報考消防員，對於這份工作滿懷使命、熱忱，不料卻發生意外，讓家屬悲痛不已。

▲勇消殉職，同仁蹲地掩面痛哭。（圖／翻攝臉書「彰化人大小事」）

整起事故發生在昨（6月30日）晚間7時52分許，喬友大樓突然發生大火，其中7、8、9樓的防疫旅館內共有31人受困，分別為2名員工、29名住客（2名自主健康管理、27名居家檢疫者）。現場火勢延燒猛烈，濃濃黑煙往上竄升，阻礙雲梯車視線，加上入夜斷電，室內漆黑，更加重搜索困難，原預估今（1日）0時許能全部救出，但截至2時才控制火勢，9樓仍有4人在等待救援，直到凌晨3時42分才全數救出，最終火勢在4時35分撲滅。

對此，警消初步調查，火勢是從2樓往上延燒至3樓。惟詳細起火原因，仍有待調查釐清。

▲9樓18人受困「用手機燈」求救。（圖／記者唐詠絮攝）

▼彰化喬友大樓火警，勇消陳志帆殉職。（圖／記者鄧木卿翻攝）