快訊／板橋大遠百1685人快篩結果出爐　三重湯城1人陽轉陰

記者羅婉庭／新北報導

新北市板橋大遠百1685人快篩，篩檢結果1日下午出爐，皆為陰性，大遠百賣場也已於下午13時恢復營業。至於三重湯城廣場310人快篩，有1人陽性，PCR轉陰性，解除疑慮。

新北市長侯友宜表示，大遠百櫃姐確診後，業者除了消毒再消毒以外也停止營業，目前篩檢了1685人全部是陰性。至於昨日有公布特定足跡，是因該櫃姐在那裡有可能接觸不同的人，為了讓特定的足跡能夠提醒在那段時間有去消費的市民朋友除了自我健康監測以外也可以去做篩檢。

▼新北市府7/1報告大遠百及三重湯城疫情後續。（圖／翻攝直播）

新北市板橋大遠百4樓櫃姐及其家人確診，衛生局表示，櫃姐最後一天上班為25日，時間為12:00-15:30，同日下班後於16:07-16:27 前往板橋中山路1段的全聯板新門市。

至於傳染脈絡，衛生局說明，櫃姐的婆婆為環南市場攤商，於6/27日採檢，6/28確診，櫃姐因與曾與婆婆接觸，6/28被匡列採檢，6/29確診，6/25為最後一天上班日。

該名櫃姊於29日採檢PCR陽性，目前已立即展開疫調，擴大匡列採檢相關接觸者。該名櫃員的家屬為環南市場攤商，為新北市29日公布確診個案。櫃姐一家7口同住，包括公公、婆婆、2兒子、2媳婦、1孫，公婆都在環南市場工作，婆婆28日最先確診，其他6名家人也被匡列居家隔離並要求採檢，最後只有櫃姐1人驗出確診。